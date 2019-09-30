Başkent derbisinde kazanan Ankaragücü

BUGÜN NELER OLDU

Başkent'teki derbide Ankaragücü sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti... Süper Lig'de 7 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesine oyuncuların kendi kalelerine attığı goller damga vurdu. Ev sahibi Ankaragücü, 55. dakikada Candeias (kendi kalesine) ve 68'de İlhan Parlak'ın golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Gençler'in tek sayısı kaleci Korcan Çelikay'dan (kendi kalesine) geldi. Bu sonuçla Ankaragücü puanını 8'e yükseltirken, ligde hiç galibiyeti olmayan Gençlerbirliği 2 puanla dipte kaldı.