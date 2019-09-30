Gelen gideni arattı!

BUGÜN NELER OLDU

12 yeni transferi ile sezona başlayan Galatasaray'ın lakabı da hazırdı: Rüya Takım! Ancak sarı-kırmızılılar şu ana kadar sergiledikleri futbolla taraftarına rüyada kâbus yaşatıyor.Sözleşmesi dondurulan Linnes bile mumla aranıyor. İşte gelen-giden farkı:maçlara, attığı gollerle damgasını vuran Fernando, savunmadan hızlıca top çıkarıp Luyindama-Marcao ikilisini de rahatlatıyordu. Hücumda hiç gözükmeyen yeni transfer Nzonzi, Fenerbahçe derbisinde 17 top kaybı yaptı.orta sahada tamamlayan Ndiaye temposu, dikine oynama ve delici özelliği ile hücum hattını rahatlatıyordu. Lemina fizik olarak hâlâ hazır değil ve temposu 60 dakikayı bile kaldıramıyor. Seri de henüz uyum sağlayamadı.ve Feghouli ile uyumu müthiş olan Onyekuru, savunma arkasına koşularıyla Galatasaray'ı hücuma taşıyordu. Belhanda ve Feghouli ile sahada aynı dili konuşamayan Babel, Onyekuru'ya kıyasla çok hareketsiz kalıyor ve Falcao'yu besleyemiyor.geçen sezon dönüşümlü oynadığı sağ bek ve sol bekte, savunmada sırıtmadı, hücumda önemli skor katkısı yaptı. Nagatomo derbide ikili mücadelelerin çoğunu kaybetti. Mariano ise son 3 maçını isabetli orta yapamadan tamamladı.