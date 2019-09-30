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'ın dönüş tarihi belli oldu

Sezon öncesinde Bayern Münih ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan milli oyuncu 'ın milli aradan sonra oynamaya hazır olması bekleniyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019 21:08
Hasan Ali Kaldırım'ın dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampında sakatlık geçiren Hasan Ali Kaldırım'ın milli aradan sonra hazır hale gelmesi bekleniyor.

Sarı lacivertli ekibin Audi Cup'ta oynadığı Bayern Münih karşılaşmasında sakatlık geçiren ve o günden bu yana sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım'ın dönüş tarihi belli oldu. Deneyimli futbolcunun, ayağına özel olarak yapılan tabanlığında yaşadığı ufak uyumsuzluk nedeniyle, ilerleyen süreçte sıkıntı yaşamamak için geçen sene Tolga Ciğerci'nin tabanlık yaptırdığı ABD'deki merkeze giderek yeni tabanlık yapılması uygun görüldü.

1-2 gün içinde ABD'ye giderek özel programına orada devam edecek olan milli oyuncunun, milli ara sonrası hazır olması planlanıyor.

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Hasan Ali Kaldırım'ın dönüş tarihi belli oldu
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