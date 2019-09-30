Konyaspor'dan Kocaman dönüş

İttifak Holding Konyaspor dün sahasında ağırladığı İstiklal Mobilya Kayserispor'u uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yenerek iç saha şanssızlığına son verdi. 9'da Shengelia'nın kendi kalesine attığı golle geri düşen yeşil-beyazlılar, ilk yarının uzatma anlarında Milosevic
ile skorda eşitliği sağladı. 90+6'da ise kazanılan penaltıyı Jevtovic
gole çevirerek takımını galibiyete taşıdı. Bu penaltı sonrası saha karıştı ve Kayserispor'da Mensah ve Henrique kırmızı kart gördü.
Ligde evinde 10 maç sonra kazanan Konyaspor, puanını 9'a yükseltirken, Kayseri 3 puanda kaldı.
90+4'te Skubic ve Bilal'in mücadelesinde Konyalı futbolcular, Bilal'in topa elle müdahale ettiğini söyledi. VAR'a giden hakem, penaltıyı verdi.
BÜYÜK İSYAN
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman maç sonrası penaltı hakkında, "Penaltıyı defalarca izledim. Hakem vermese, Konyaspor veya Aykut hoca, 'Nasıl vermedin?' demez. Çok ağır bir karar. Taraftar baskısıyla verdi penaltıyı. Taraftar istifamı istedi, gereğini yaparım" dedi. Adebayor ise, "Takım arkadaşım eliyle oynamadığını söyledi. Ona güveniyorum. Türk futbolunda neler olduğunu bilemiyoruz" diye konuştu.