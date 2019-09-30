Konyaspor'dan Kocaman dönüş

BUGÜN NELER OLDU

İttifak Holding Konyaspor dün sahasında ağırladığı İstiklal Mobilya Kayserispor'u uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yenerek iç saha şanssızlığına son verdi. 9'da Shengelia'nın kendi kalesine attığı golle geri düşen yeşil-beyazlılar, ilk yarının uzatma anlarındaile skorda eşitliği sağladı. 90+6'da ise kazanılan penaltıyıgole çevirerek takımını galibiyete taşıdı. Bu penaltı sonrası saha karıştı veLigde evinde 10 maç sonra kazanan90+4'te Skubic ve Bilal'in mücadelesinde Konyalı futbolcular, Bilal'in topa elle müdahale ettiğini söyledi. VAR'a giden hakem, penaltıyı verdi.Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman maç sonrası penaltı hakkında, "Penaltıyı defalarca izledim. Hakem vermese, Konyaspor veya Aykut hoca, 'Nasıl vermedin?' demez. Çok ağır bir karar. Taraftar baskısıyla verdi penaltıyı. Taraftar istifamı istedi, gereğini yaparım" dedi. Adebayor ise, "Takım arkadaşım eliyle oynamadığını söyledi. Ona güveniyorum. Türk futbolunda neler olduğunu bilemiyoruz" diye konuştu.