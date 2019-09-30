Trabzonspor Beşiktaş’ı ezdi geçti

SÖRLOTH

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı başarılı performansı dün akşamki mücadelede de sürdürdü. Bordo-mavili ekip, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan süreç içeresinde üç ezeli rakibiyle yaptığı üst üste dört maçı da kazanmasını bildi. Fırtına, böylece 2010 yılından bu yana ilk kez derbilerde son dört karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Fırtına'yı deplasmanda yenen son takım ise dün farklı skorla geçtiği Beşiktaş'tı. Siyah-beyazlılar, 2018'in mart ayında oynanan mücadelede Trabzonspor'u 2-0 mağlup etmişti.Jose Sosa, Süper Lig'de 2014-15 sezonu başından bu yana attığı 18 golün 12'sini ceza sahası dışından kaydetti. Arjantinli yıldız, bu alanda en az 10 gol atan oyuncular arasında yüzde 67 ile ligin en iyi yüzdesine sahip futbolcusu oldu. Öte yandan Sosa, eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez ağları sarstı.Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sörloth gol atarak moralinin yerine geldiğini söyledi:Ben de kendimi iyi hissettim. Bu yüzden de iyi bir oyun ortaya çıktı."Trabzonspor, sol kanattan faul atışı kazandı. Sosa'nın ceza sahasına sert ortasında, Dorukhan Toköz topu kafayla kendi filelerine gönderdi.Abdulkadir Parmak'ın pasında topu önüne alan Sosa'nın yaklaşık 30 metreden sert şutunda, Necip'in kafasından seken meşin yuvarlak filelere gitti.Nwakaeme soldan ortasını yaptı. Necip Uysal'ın ofsaytı bozduğu pozisyonda, defansın arkasına sarkan Sörloth, farkı üçe çıkardı.Kaleci Uğurcan Çakır'ın uzun pasında topla buluşan Nwakaeme, maçın skorunu ilan eden isim oldu.