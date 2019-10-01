Göztepe geçit vermedi

SÜPER Lig'e kötü başlayan Göztepe, deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken, 50. dakikada sarı-kırmızılı takımın kalecisi Beto ceza sahasında topa elle dokununca kırmızı kart gördü.
58'de Güray Vural'ın sağ kenardan ceza sahasına gönderdiği top filelerle buluştu: 1-0. 10 kişi kalmasına rağmen ataklarını sıklaştıran ve beraberlik arayan İzmir ekibi, Berkan Emir'in aşırtma vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1. Bu sonuçla Gazişehir puanını 11'e, Göztepe de 6'ya yükseltti.