Göztepe geçit vermedi

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'e kötü başlayan Göztepe, deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken,58'de Güray Vural'ın sağ kenardan ceza sahasına gönderdiği top filelerle buluştu: 1-0. 10 kişi kalmasına rağmen ataklarını sıklaştıran ve beraberlik arayan İzmir ekibi, Berkan Emir'in aşırtma vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1.