Juventus Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Juventus Bayer Leverkusen maçı canlı yayın kanalı

İtalya temsilcisi Juventus, Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Alman ekibi Bayer Leverkusen ile karşılaşacak. Sahasında bir sürpriz yaşamak istemeyen Juventus, üç puan parolası ile sahada olacak. Alman temsilcisi Bayer Leverkusen de ilk maçtaki Lokomotiv Moskova yenilgisinin ardından Juventus deplasmanında gecenin sürprizine imza atmak istiyor. Tam bu noktada, karşılaşmaya yönelik araştırmalar da artış gösterdi. Bu bağlamda, 'Juventus Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorusu oldukça merak ediliyor.

JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede İskoç hakem William Collum düdük çalacak.

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Juventus ve Bayer Leverkusen üçüncü kez bir resmi maçta karşılaşacak. Önceki iki maçta ev sahipleri sahadan galibiyetle ayrıldı.

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımlarıyla karşılaştığı son dört maçta galip gelemedi (3B 1M).

Bayer Leverkusen, Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımlarına karşı oynadığı 10 maçın sadece ikisinde sahadan üç puanla ayrılırken (2G 4B 4M), deplasmanda galip gelemedi (2B 3M).

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynadığı son 21 maçın sadece birinde mağlup olan Juventus (12G 8B 1M), bu süreçte 13 maçta gol yemedi ve sadece dört maçta kalesinde birden fazla gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki son beş maçında yenilmeyen Bayer Leverkusen, bu maçların dördünde sahadan beraberlikle ayrıldı (1G). Bayer Leverkusen'in bu turnuvadaki son deplasman mağlubiyeti, Kasım 2015'te bir İtalyan takımı Roma'ya karşı gelmişti (2-3).