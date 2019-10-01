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, 'la yenişemedi! - Real Madrid 2 - 2 Club Brugge (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi'nde 'ın da içinde bulunduğu A grubunda oynanan karşılaşması 2-2'lik skorla berabere sonuçlandı. İşte detaylar...

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2019 22:39 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 22:39
Real Madrid, Club Brugge'la yenişemedi! - Real Madrid 2 - 2 Club Brugge (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda oynanan diğer maçta Real Madrid sahasında Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın da rakipleri olan Real Madrid ile Club Brugge 2-2 berabere kaldı. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelenin ilk yarısı, Belçika ekibinin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken, Real Madrid ikinci yarıda bulduğu gollerle beraberliği kurtardı. 9. dakikada Bonaventure'nin attığı golle 1-0 öne geçen Club Brugge, bu futbolcunun 39. dakikada kaydettiği golle farkı 2'ye çıkarırken, soyunma odasına da 2-0 önde girdi.

Real Madrid'de ise 55'te Sergio Ramos farkı 1'e indiren isim olurken, 85. dakikada Casemiro eşitliği getiren futbolcu oldu. Belçika ekibinde Vormer 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Club Brugge puanını 2'ye çıkarırken, Real Madrid de gruptaki ilk puanını kazandı.

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