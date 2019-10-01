Son dakika: Alanyaspor - Fenerbahçe maçının tekrarı için karar verildi!

Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve Alanyaspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçtan sonra Fenerbahçe, kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle Tahkim Kuruluna başvurmuştu.

Bugün Fenerbahçe'nin yaptığı itirazı görüşen TFF Yönetim Kurulu, maçın ertelenmesi konusunda yapılan itirazı reddetti. Habertürk'ün son dakika olarak verdiği habere göre Alanyaspor - Fenerbahçe maçı tekrar edilmeyecek. Hürriyet'te yer alan habere göre TFF Yönetim Kurulu toplantısından çıkan kararda Fenerbahçe'nin, Alanyaspor maçının tekrarı için yaptığı başvuru reddedildi. Bu kararın Tahkim'in görüşü doğrultusunda alındığı ifade edildi.

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