Chelsea Lille'i 2 golle devirdi! Lille 1- 2 Chelsea (MAÇ SONUCU)

Milli futbolculardan Zeki Çelik'in ilk onbirde, Yusuf Yazıcı'nın yedek başladığı maçta Fransız ekibi Lille, sahasında İngiliz temsilcisi Chelsea ile karşılaştı.
Londra ekibinin genç yıldızı Tammy Abraham ile 22. dakikada öne geçtiği maçta Lille, 33. dakikada Victor Osimhen ile beraberliği yakaladı.
Chelsea, 77. dakikada Willian'ın attığı golle rakibini 2-1 yendi ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Yusuf Yazıcı, 62. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine oyuna girdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
Genk (Belçika) - Napoli (İtalya): 0-0
Slavia Prag (Çekya) - Borussia Dortmund (Almanya): 0-2
Liverpool (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 4-3
Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya): 2-1
Leipzig (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-2
Zenit (Rusya) - Benfica (Portekiz): 3-1
Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere): 1-2
Valencia (İspanya) - Ajax (Hollanda): 0-3