Fatih Terim: Kaybettik ama geleceği kazandık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşısında alınan 1-0'lık yenilgiye rağmen umut dağıttı. Tecrübeli çalıştırıcı sözlerine "Önümüzdeki günleri kazanmış olabiliriz" diyerek başlarken şu değerlendirmelerde bulundu: "Sonucun dışında oyuncularımı tebrik ediyorum. Keşke kaybetmeseydik ama bu oyun, bu istek ve bu seviyede mücadele açıkçası beni memnun etti. Gördüğüm kadarıyla Galatasaraylılar da memnun olmuş. Bugünü kaybettik ama önümüzdeki günleri kazanmış olabiliriz. Elimizdeki avantajı kullanmalıyız. Real Madrid ve PSG ile oynamak kolay değil ama bunların özgüveni bize ligde de diğer Şampiyonlar Ligi maçlarında yansıyacaktır. Topu yere indirip hareketli oynamaya başladığımızda çok önemli işler yaptık, golü bulabilirdik. Goller de yiyebilirdik, adaletten de şaşmayalım. Takım bütünlüğünü de doğru sağladık. Sonuçta çok büyük oyuncular ve büyük takımla oynuyorsunuz, inanın bana hiç kolay değil. Bu kadar mücadele etmek ve istemek, bunun için gereğini yapmak kolay değil."

FALCAO: DOĞRU YOLDAYIZ

G.SARAY'IN suskun golcüsü Falcao 1-0'lık yenilgiyi şöyle değerlendirdi: "Maçın her dakikasında rakibi rahatsız etmeye çalışan, galibiyeti kovalayan bir G.Saray vardı. Yeni bir takımız, doğru yoldayız. Düştüğümüz anlarda muhteşem taraftarımız bizi ayağa kaldırdı. Hatalardan dersler çıkararak daha iyiye gidebiliriz. Son pasları iyi kullansak sonuç farklı olabilirdi."

TRİBÜNLER DERBİNİN GERİSİNDE

51 BIN 663 biletli taraftarın izlediği Fenerbahçe derbisinde Türk Telekom Stadı'nda seyirci rekoru kırılmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar PSG maçında 47 bin 4 kişiyle tribündeydi. Karşılaşmaya yabancı basının ilgisi ise büyüktü. 60 Fransız gazetecinin yanı sıra, 3 Japon, birer Hollandalı, İngiliz, Cezayirli, Yunan, Azerbaycanlı ve İsrailli medya mensubu tribündeydi. Bu arada UEFA Gençlik Ligi'ndeki maçta Galatasaray, PSG'ye 5-1 yenildi.

MEVLÜT'E BÜYÜK TEPKİ

BIR dönem PSG forması giyen Fenerbahçeli Mevlüt Erdinç, Fransız basınına yaptığı açıklamalarla sarı-kırmızılı taraftarın tepkisini çekti. Mevlüt, "G.Saray Türkiye'nin büyük takımlarından, fakat F.Bahçe'den sonra! G.Saray evinde taraftar desteği ile oynuyor fakat PSG'dekilerin tamamı büyük oyuncu ve bu durumla başa çıkacaklardır" demişti.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim saha kenarında oyuncuları kadar yoruldu. Tecrübeli hoca yapılan basit hatalara böyle isyan etti.

Şampiyonlar Ligi karnesi

49 Maç

10 Beraberlik

14 Galibiyet

25 Mağlubiyet