Galatasaray 3 puana Fransız kaldı

BIR yanda 8 maçta 7 gol atabilen Galatasaray, diğer tarafta 10 maçın 7'sinde gol yemeyen PSG... Falcao-Babel ikilisiyle çift forveti deneyen Fatih Terim'in diğer sürprizi de Donk'la üçlü stopere dönmek oldu. Savunmada 5-3-2, hücumda 3-5-2 dizilişi ile yayılan Galatasaray ilk 15 dakikada bocaladı, orta sahadaki Seri sayesinde toparladı.

İKINCI yarının başında Di Maria'ya karşı karşıya pozisyonda geçit vermeyen Muslera'nın sonraki gelişen atakta yapabilecek bir şeyi yoktu. Tek paslarla savunmayı delen PSG'de Sarabia kaleye vurmadı, pasında İcardi boş kaleye attı.

FALCAO kaleye şut çekebileceği pozisyonda Babel'i gördü. Şut açısı dar olan Babel buna rağmen kaleyi denedi ve boştaki Belhanda'ya pas vermedi. Savunmaya takılan Babel'in bencilliği sayesinde beraberlik golü gelmedi. Dün kazansa lider olacak G.Saray kaybetti ve grubunda 2. hafta sonunda 3. sırada yer aldı. Aslan artık R.Madrid'i yenmeli.

'İKINCI YARIYI DOMİNE ETTİK'

MUSLERA maç sonrası, "Hak etmediğimiz bir yenilgi aldık. İkinci yarıda oyunu domine eden taraf bizdik. Ne yazık ki son vuruşlarda istediğimizi yapamadık. Sonuç belki iyi olmadı ama takımın iyi yolda olduğunu gördük. Takım isteğini ve hırsını bu maçta ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

MUSLERA DAHA NE YAPSIN

Uruguaylı file bekçisi, PSG'nin yıldızlarına karşı duvar ördü. 7 net kurtarış yapan Muslera, savunmasına önlem alamadı

Paris Saint-Germain karşısında Galatasaray'da Fernando Muslera performansı ile göz kamaştırdı. Uruguaylı file bekçisi Fransız ekibinin yıldızlarına direnirken yaptığı 7 kurtarışla da Aslan'ı maçın içinde tuttu. Icardi'nin golü öncesinde savunmasına kızan Muslera gol sonrasında ise başta Radamel Falcao olmak üzere takımın geneline tepki gösterdi. Deneyimli file bekçisi karşılaşmanın ardından taraftarın alkışları arasında soyunma odasına girdi.



Muslera yaptığı 7 kurtarışla, Oblak'ın (8) ardından gecenin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

REAL MADRİD ZOR KURTULDU

A Grubu'ndaki diğer maçta Real Madrid, Club Brugge karşısında 1 puanı zor kurtardı. Belçika ekibinde Dennis 11. dakikada Tau'nun asistinde, 39. dakikada ise Diatta'nın asistinde bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. 2. yarıda taraftarının desteği ile hızlı başlayan R.Madrid, önce 55'te Ramos ile farkı bire indirdi, ardından da 85'te Casemiro ile beraberlik geldi: 2-2.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 7 maçının altısında rakip fileleri havalandıramadı.