Galatasaray'dan iyiyiz şampiyon olacağız

Fenerbahçe, cuma günü oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlarken, teknik direktör Ersun Yanal, gündeme dair açıklamalar yaptı. Ligin daha 6. haftası geride kalmışken sezon sonu için konuşmanın erken olacağının altını çizen
tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim takım olarak sıkıntılarımız var. Bunları aşmak zorundayız"
dedi ve "Biz şampiyon olacağız"
iddiasını yineledi.
NE KÜFÜR EDİLDİ NE BİR ŞEY ATILDI!
Yanal, 0-0 biten Galatasaray derbisi için şunları söyledi:
"Patırtısız,
gürültüsüz bir derbi geçti. Bizim açımızdan
rahattı. Bir tek gelirken trafik
çektik. Stadın giriş-çıkışı sıkıntılı. Statta da maçta da hiçbir problem olmadı. Oyuncular da çok iyiydi. Bizim arkamızdan, önümüzden, sağımızdan, solumuzdan ne küfür edildi ne bir şey atıldı."
ETKİSİZ ALANDA TOPLA BULUŞTULAR
Galatasaray'ın kötü olduğu yorumlarına katılmadığını belirten Yanal, "Geçen sene de 10 kişi 2-0'dan 2-2'ye getirdik. Oyunda bir strateji vardı ve bizim stratejimiz tuttu. Galatasaray da pozisyona girdi ama bakıldığında 2 puanı biz kaçırdık. G.Saray 2 pozisyon yakaladı ve ikisini de biz çıkarken kaptırdık.
G.Saray'ı ceza sahamızdan çok uzak tuttuk. Etkisiz alanda topla buluştular. Pozisyon bence de penaltı değil, öncesinde çok net el olduğunu ben de gördüm" diye konuştu.
EMRE OYUNUN AKLI VOLKAN KARAKTERİ
Ersun Yanal, takımın iki emektar ismi sahadaki kaptan Emre Belözoğlu ile teknik heyete katılan Volkan Demirel'e övgüler yağdırdı: "Emre oyunun aklı, oyunun şefi, temponun karakteri. Bu takımda son dönemde liderlik özelliği olmayan bir grup meydana gelmişti. Emre'nin Fenerbahçeliliği tartışılmaz. Bizim için önemli bir karakter. Oyunculuktan daha öte görüyorum ve bunun öyle olmasını isteyenlerin başında ben varım. Volkan Demirel 17 sene burada oynadı ve bu şekilde veda etmesini ben sindiremezdim.
O bu takımın karakteri... Ülkemizdeki spor geleceği, bu tarz sportmen kişiliklere teslim edilecek. Ben oynamasından yana tavır da gösterdim. Şans bulurdu, bulamazdı o başka bir şey. Başkanımız da kesinlikle Volkan'ın takım içinde kalmasını istiyordu ve biz de Volkan'ı ikna ettik."
20 MİLYON EURO TASARRUF YAPTIK
Fikstüre göre formda takımlar Gazişehir, Başakşehir, Galatasaray, Trabzonspor diyebiliriz. Ama fikstür açıklandığında bunun zor olup olmayacağını bilemezsiniz ki. Biz bu sene, geçen seneye göre yaklaşık 20 milyon Euro'ya yakın maaş tasarrufu yaparak takım kurduk. Oyuncular da geç geldi takıma. Bizim takımı anlamak, hissetmek için zamana ihtiyacımız var. Münih'e gittik, stoperimiz yoktu. Oynadığımız takımlar Bayern Münih, Real Madrid. Geçen sene devre arasında da sıkıntımız vardı. Sadık'ı aldık. Tolgay kaçıncı hafta geldi, Serdar kaçıncı hafta geldi. Zajc'ı son gün aldık. Bayern Münih bizim maça son Şampiyonlar Ligi maçına çıktığı kadronun aynısıyla çıktı.
OZAN İÇİN SERGEN'E TEŞEKKÜR EDİYORUM
Sergen hoca (Yalçın) Ozan'ı Alanya'ya çok istiyordu. Burada takımın içinde Ozan'ı bir yere getirmek sıkıntıydı, kredisi de yoktu. Sergen sağ olsun özel ilgilendi onunla. İnanılmaz bir disiplin getirdi. Biz de kendi maçımızdan çıkıyorduk Ozan'ı arıyordum. Sonrasında bizimle başladı ve ardından Emre takıma dahil oldu. Abilik bu işte çok önemlidir.
HAKEMLERİMİZE GÜVENİYORUM
Ben daha önce hakemlerimizin kötü yönetildiğini söylemiştim. Bir hakemimizin kokartı elinden alındı, kokartı alındıktan sonra 4 tane önemli maça verdiler. Ama bunun dışında hakemlerle ilgili konuşmam. Cüneyt Çakır da derbiyi yönetmesi gerektiği gibi yönetti. Uzun zaman sonra ben bir hakemin sahada olup olmadığını hissetmedim. Bu çok önemli. Eğer maç sonrasında futbolcular birbirine sarılıp forma değiştiriyorsa, hakem iyidir diye düşünüyorum.
FUTBOLCULARI İÇİN NE DEDİ?
ALTAY
özel psikologla çalışıyor.
TOLGA
iğne ile kuyu kazdı. Sabretti, şu an 11 bin metrenin altında koşmuyor.
VEDAT'I
devre arasında istemiştik.
MEHMET EKİCİ'Yİ
üzüle üzüle çıkardık kadrodan.
SERDAR AZİZ'İN
kolunda uzun bir kırık var. Daha ciddi bir sakatlık olmaması için oynatmıyoruz.