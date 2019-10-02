Galatasaray'dan iyiyiz şampiyon olacağız

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe, cuma günü oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlarken, teknik direktör Ersun Yanal, gündeme dair açıklamalar yaptı.tecrübeli çalıştırıcı,dedi veiddiasını yineledi."Patırtısız,gürültüsüz bir derbi geçti. Bizim açımızdanrahattı. Bir tek gelirken trafikçektik. Stadın giriş-çıkışı sıkıntılı.Galatasaray'ın kötü olduğu yorumlarına katılmadığını belirten Yanal, "Geçen sene de 10 kişi 2-0'dan 2-2'ye getirdik. Oyunda bir strateji vardı ve bizim stratejimiz tuttu.G.Saray'ı ceza sahamızdan çok uzak tuttuk. Etkisiz alanda topla buluştular. Pozisyon bence de penaltı değil, öncesinde çok net el olduğunu ben de gördüm" diye konuştu.Ersun Yanal, takımın iki emektar ismi sahadaki kaptan Emre Belözoğlu ile teknik heyete katılan Volkan Demirel'e övgüler yağdırdı:O bu takımın karakteri... Ülkemizdeki spor geleceği, bu tarz sportmen kişiliklere teslim edilecek. Ben oynamasından yana tavır da gösterdim. Şans bulurdu, bulamazdı o başka bir şey.Fikstüre göre formda takımlar Gazişehir, Başakşehir, Galatasaray, Trabzonspor diyebiliriz. Ama fikstür açıklandığında bunun zor olup olmayacağını bilemezsiniz ki. Biz bu sene, geçen seneye göre yaklaşık 20 milyon Euro'ya yakın maaş tasarrufu yaparak takım kurduk. Oyuncular da geç geldi takıma. Bizim takımı anlamak, hissetmek için zamana ihtiyacımız var. Münih'e gittik, stoperimiz yoktu. Oynadığımız takımlar Bayern Münih, Real Madrid. Geçen sene devre arasında da sıkıntımız vardı. Sadık'ı aldık. Tolgay kaçıncı hafta geldi, Serdar kaçıncı hafta geldi. Zajc'ı son gün aldık. Bayern Münih bizim maça son Şampiyonlar Ligi maçına çıktığı kadronun aynısıyla çıktı.Sergen hoca (Yalçın) Ozan'ı Alanya'ya çok istiyordu. Burada takımın içinde Ozan'ı bir yere getirmek sıkıntıydı, kredisi de yoktu. Sergen sağ olsun özel ilgilendi onunla. İnanılmaz bir disiplin getirdi. Biz de kendi maçımızdan çıkıyorduk Ozan'ı arıyordum. Sonrasında bizimle başladı ve ardından Emre takıma dahil oldu. Abilik bu işte çok önemlidir.Ben daha önce hakemlerimizin kötü yönetildiğini söylemiştim. Bir hakemimizin kokartı elinden alındı, kokartı alındıktan sonra 4 tane önemli maça verdiler. Ama bunun dışında hakemlerle ilgili konuşmam. Cüneyt Çakır da derbiyi yönetmesi gerektiği gibi yönetti. Uzun zaman sonra ben bir hakemin sahada olup olmadığını hissetmedim. Bu çok önemli. Eğer maç sonrasında futbolcular birbirine sarılıp forma değiştiriyorsa, hakem iyidir diye düşünüyorum.özel psikologla çalışıyor.iğne ile kuyu kazdı. Sabretti, şu an 11 bin metrenin altında koşmuyor.devre arasında istemiştik.üzüle üzüle çıkardık kadrodan.kolunda uzun bir kırık var. Daha ciddi bir sakatlık olmaması için oynatmıyoruz.