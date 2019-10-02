Genk Napoli maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Genk Napoli maçı hangi kanalda?

Genk Napoli maçı için geri sayım sürüyor. Şampiyonlar Ligi E grubu ikinci maçı için Genk takımı sahasında Napoli'yi konuk ediyor. İki ezeli rakibin karşılaşma öncesi hazırlıkları tamamlandı. Peki Genk Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar

GENK NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Genk ile Napoli 2 Ekim Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 19:55'te başlayacak.

GENK NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mücadele Bein Sports 2'den naklen yayınlanacak.

GENK - NAPOLİ MUHTEMEL 11'LER

Genk: Coucke; Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen; Ito, Berge, Hrosovsky, Ndongala; Heynen; Samatta

Napoli: Ospina; Lorenzo, Koulibaly, Rui, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Mertens, Insigne

İŞTE BUGÜN Kİ DİĞER MAÇLAR VE SAATLERİ:

19.55 Genk (Belçika) - Napoli (İtalya)

19.55 Slavia Prag (Çekya) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya)

22.00 Leipzig (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa)

22.00 Zenit (Rusya) - Benfica (Portekiz)

22.00 Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere)

22.00 Valencia (İspanya) - Ajax (Hollanda)