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Gol düellosunda kazanan ! - Liverpool 4 - 3 (MAÇ SONUCU)

'nde , 'u mağlup ederek E 'ndaki ilk galibiyetini aldı. İşte maça ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 3.10.2019 01:04 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 01:04
Gol düellosunda kazanan Liverpool! - Liverpool 4 - 3 Salzburg (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 8 karşılaşma oynandı. Gecenin en golü mücadelesi E Grubu'nda Liverpool ile Salzburg arasında yaşandı. İngiliz ekibi 9. dakikada Mane, 25. dakikada Andrew Robertson ve 36. dakikada Salah'ın golleriyle 3-0 öne geçti.

Bu gollerin ardından Salzburg, 39. dakikada Hee-Chan Hwang ile farkı bire indirdi. 56. dakikada Takumi Minamino skoru 2-2'ye getirirken, 60. dakikada Haland'ın fileleri havalandırmasıyla maçta 3-3'lik eşitlik sağlandı. 69. dakikada Firmino'nun pasında topla buluşan Salah, Liverpool'u yeniden öne geçiren golü kaydetti. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca İngiliz ekibi mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan mücadelelerde alınan alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Genk: 0 - Napoli: 0

Liverpool: 4 - Salzburg: 3



F Grubu:

Slavia Prag: 0 - Borussia Dortmund: 2

Barcelona: 2 - Inter: 1



G Grubu:

Leipzig: 0 - Lyon: 2

Zenit: 3 - Benfica: 1



H Grubu

Lille: 1 - Chelsea: 2

Valencia: 0 - Ajax: 3

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Gol düellosunda kazanan Liverpool! - Liverpool 4 - 3 Salzburg (MAÇ SONUCU)
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