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3 puanı 2 golle aldı! Manchester City 2 - 0 (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi C grubu karşılaşmasında İngiliz ekibi evinde Hırvatistan'ın takımını 2 golle devirerek 3 puanın sahibi oldu. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 3.10.2019 01:41 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 01:42
Manchester City 3 puanı 2 golle aldı! Manchester City 2 - 0 Dinamo Zagreb (MAÇ SONUCU)

Devler Ligi C Grubu'nda Manchester City, sahasında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını 66. dakikada Raheem Sterling ve 90+5. dakikada Philip Foden'in golleriyle 2-0 yendi. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, İngiliz ekibinde 90 dakika sahada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Real Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika): 2-2

Atalanta (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2

Galatasaray - PSG (Fransa): 0-1

Tottenham (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya): 2-7

Kızılyıldız (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1

Manchester City (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Juventus (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 3-0

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-2

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Manchester City 3 puanı 2 golle aldı! Manchester City 2 - 0 Dinamo Zagreb (MAÇ SONUCU)
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