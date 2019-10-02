Parayla saadet olmadı!

İngiltere Premier Lig'de herkes Manchester United'ın durumunu konuşuyor… Sezona 3 kritik transferle başlayan ve Harry Maguire'a ödenen 87 milyon Euro ile sezonun flaş transferine imza atan Kırmızı Şeytanlar, geride kalan 7 haftada sadece 9 puan topladı ve 10. sırada kaldı. Maguire'ın yanı sıra Crystal Palace'tan Aaron Wan-Bissaka'ya 55 milyon Euro, Swansea City'den Daniel James'e 17 milyon bonservis bedeli ödeyen Manchester United, buna rağmen bir türlü bekleneni veremedi.



SON 30 YILIN EN KÖTÜSÜ

Son 30 yılın en kötü performansını sergileyen ManU'da menajer Solskjaer'in de durumu tartışılıyor. Norveçli menajerin bu sonuçların devam etmesi halinde devre arasını bile göremeyeceği konuşuluyor.

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