Simeone'den Joao Felix için Arda Turan örneği

Atletico Madrid'de Joao Felix'i kanatta oynatan teknik direktör Diego Simeone, bu kararını Arda Turan ve Diego Ribas örnekleriyle savundu. Simeone, Lokomotiv Moskova maçından sonra "Bunu daha önce Diego Ribas ve Arda Turan ile yaptık. Koşuyorlardı ve kazanıyorduk" dedi.
Giriş Tarihi: 2.10.2019 11:17Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 11:29
İspanya'nın Atletico Madrid takımının teknik direktörü Diego Simeone, Portekizli futbolcu Joao Felix'in oynatıldığı mevki ile ilgili gelen eleştirilere karşı Arda Turan örneğini verdi.