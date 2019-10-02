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Simeone'den Joao Felix için örneği

Atletico Madrid'de Joao Felix'i kanatta oynatan teknik direktör Diego Simeone, bu kararını ve Diego Ribas örnekleriyle savundu. Simeone, Lokomotiv Moskova maçından sonra "Bunu daha önce Diego Ribas ve Arda Turan ile yaptık. Koşuyorlardı ve kazanıyorduk" dedi.

Giriş Tarihi: 2.10.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 11:29
Simeone'den Joao Felix için Arda Turan örneği

İspanya'nın Atletico Madrid takımının teknik direktörü Diego Simeone, Portekizli futbolcu Joao Felix'in oynatıldığı mevki ile ilgili gelen eleştirilere karşı örneğini verdi.

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Simeone'den Joao Felix için Arda Turan örneği
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