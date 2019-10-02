Futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek olan Slavia Prag - Dortmund maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Slavia Prag ve Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi F Grubunda bir araya geliyor. Sporseverleri ekran başına kilitleyecek olan maçın yayıncı kuruluşu, saati ve kanalı ise merak konusu olmayı sürdürüyor. Bu bağlamda '' Slavia Prag - Dortmund maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Slavia Prag - Dortmund maçı hangi kanalda?'' sorularına arama motorundan yanıt aranıyor. İşte maç öncesi merak edilenler…

SLAVİA PRAG - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Şampiyonlar Ligi Slavia Prag Borussia Dortmund maçı saat 19.55'te Prag'daki Sinobo Stadyumu'nda başlayacak.

SLAVİA PRAG - DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

GRUPLARINDA İLK İKİ SIRAYI ALAN TAKIMLAR TUR ATLAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.