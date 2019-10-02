Suat Arslanboğa'nın ipini çektiler

GÜMÜŞDAĞ

rslanboğa'nın

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu dün yaptığı yönetim kurulu toplantısında şok bir karara imza attı. Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçındaki kural hatasını görüşmek için toplananYönetim, Alanya-F.Bahçe maçında VAR hakemi olan, bir hafta sonra 23 Eylül'de Vodafone Park'ta Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasını yönetenArslanboğa karşılaşmada kendisini iten Beşiktaşlı Adem Ljajic'e kırmızı kart vermediği ve ilk yarının sonunda Beşiktaşlı Douglas'ın yaptığı faulü Başakşehirli oyuncuya verdiği için yoğun tepki almıştı. Bu pozisyon için VAR'a gitmek yerine ilk yarıyı bitirmesi de eleştirileri alevlendirmişti.Başakşehirli Gulbrandsen ve Beşiktaşlı Douglas topa birlikte hareketlenmiş, Douglas gerisinde kaldığı Gulbrandsen'i göğsünden tutup engellemeye çalışırken iki oyuncu da yerde kalmıştı. Başakşehirli futbolcular kırmızı kart beklerken Arslanboğa faulü Beşiktaş lehine vermişti.Adem Ljajic ile Suat Arslanboğa çarpışmış, Ljajic sinirlenip Arslanboğa'yı iterek tepki göstermiş ve sarı kart görmüştüMedipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, maç sonrası Suat Arslanboğa'yı şu sözlerle eleştirmişti: "İlk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin.1978 Malatya doğumlu olan, Eskişehir bölgesi hakemi Suat Arslanboğa Süper Lig'de 2 karşılaşmaya çıktı. (Göztepe- Denizli: 0-0 ve Beşiktaş-Başakşehir: 1-1) 2 karşılaşmada ise VAR hakemiydi. (Alanya-F.Bahçe: 3-1 ve Göztepe-Antalya: 0-1) 41 yaşındaki Arslanboğa, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Başakşehir karşılaşmasında ise 4. hakemdi.MHK Başkanı Zekeriye Alp, Alanya-F.Bahçe maçı sonrası hakemlerini savunmuş ve "Hakemlerimiz çıkıp adam gibi maç yönetiyor. Hakemlerimizi kazanma yoluna gitmeliyiz. Çünkü sahada adaleti sağlıyorlar. Kural hatası yok. Mükemmel maç yönettiler" demişti. Suat Arslanboğa aynı zamanda Alanya-Fenerbahçe maçının VAR hakemi olarak görev yapmıştı.Geçen sene Konyaspor-Galatasaray maçından sonra yayınlanan bir bildiri vardı. Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kayserispor başkanının imzaladığı…diyen üç tane başkan şimdi utanırlar mı? Allah'ın sopası yok ki vursun bunlara. Suat Arslanboğa bundan sonra hakemlik yapamayacak. Hakemliği bitirildi. O iki hakemin de Halis Özkahya ile Hüseyin Göçek'in de hakemliği bitirilmeli.Geçen yıl MHK bu iki hakeme sezon sonuna kadar görev vermeme kararı almıştı. Bunu duyan üç tane başkan sırf bu olay Galatasaray maçında oldu diye Ali Koç, Fikret Orman ve Göksel Gümüşdağ bildiriyi yayınladılar hem de tezgah yaptılar. Fikret Orman 'Ben Avrupa'dayım o sırada kayak yapıyordum' falan dedi… Buyurun beyler Allah'ın sopası yok ki ne oldu şimdi? O gün öyle bugün böyle. O gün iki hakem dinlenseydi bugün bu olaylar olmayacaktı, amatörsünüz.Tükürdüğünüzü sabaha yaladınız. Suat Arslanboğa'nın hakemliği bitirilmiştir, bu saatten sonra hakemlik yapmayacak.Galatasaray, Fenerbahçe'yiyenseydi Alanya maçı tekrar edilirdigibime geliyor. Galatasaray Başkanıceza heyetine gönderiliyor, açıklamayapıyorlar,diye. Öyle bir olay yok. Bir günsonra Fenerbahçe Başkanı'nın cezasıkaldırılıyor. İnsanları aptal yerinekoyuyorlar. Suat Arslanboğa'nın esasyaptığı iş Beşiktaş maçındaki kırmızıkartı vermemesi... Öyle bir rezillik varmı? Bunlar fahiş hata değil. Benimhakemlik zamanımın hakemliği öldü.Suat Ahakemliğini bitirmeninile ilgisi yok. Kararın temelindeTFF'nin üzerinde gücü olan3'lü ittifakın parmağı var.Ali Koç-FikretOrman-Göksel Gümüşdağ'dan oluşan3'lü ittifak sezon başı BülentYıldırım ile Serkan Çınar'ı yemişti.Beşiktaş-Başakşehir maçındaGulbrandsen'i indiren ve barizgol şansından Douglas'ı atmayanSuat Arslanboğa son kurban oldu.3'lü ittifakın ortağı Göksel Başkan,ağırlığını koydu veraconunukesti. Hakemlikleri ellerindenalınan Bülent Yıldırım, SerkanÇınar ve Suat Arslanboğa ne tesadüftürki; MHK'nin FIFA kokartlıhakemleri değil.Görevden alınan üç hakemFIFA kokartı taşısaydı kafa koparmaişlemi yapılır mıydı? FIFA ve UEFA'yarezil olmamak için yapılamazdı.Milli Takım'ın Moldova ile oynadığımaç öncesi TFF yöneticilerinin yaptığıtüm konuşmaların basına sızmasıskandaldır. Kağıt üzerinde SayınNihat Özdemir başkandır ama içerideve dışarıda "Gölge Başkanlar"cirit atmaktadır. Nihat Bey hem bukişilere hem kurullarına hakim değildir...TFF'nin görüntüsü "Karagöz-Hacivat" oyununa benziyor. Çünküipler 3'lü ittifak ile kurullar dahil TFFiçindeki uzantılarının elinde.