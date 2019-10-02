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'nın ipini çektiler

, Alanya-Fenerbahçe için tekrara gerek görmedi, Beşiktaş-Başakşehir maçının hakemi 'yı ise bitirdi. Alanya-F.Bahçe maçının VAR hakemi olan Suat Arslanboğa, bir hafta sonra 23 Eylül'de Vodafone Park'ta çıktığı karşılaşmada Beşiktaşlı Ljajic'e göstermemesi ve lik yarının sonundaki yanlış faul kararıyla tepki almıştı

UĞUR ÇEM Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019
Suat Arslanboğa'nın ipini çektiler
Türkiye Futbol Federasyonu dün yaptığı yönetim kurulu toplantısında şok bir karara imza attı. Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçındaki kural hatasını görüşmek için toplanan TFF, beklendiği üzere tekrara gerek olmadığı kararını verdi. Ancak kimsenin beklemediği açıklama Suat Arslanboğa için yapıldı. Yönetim, Alanya-F.Bahçe maçında VAR hakemi olan, bir hafta sonra 23 Eylül'de Vodafone Park'ta Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasını yöneten Suat Arslanboğa'nın profesyonel sözleşmesini feshetti. Arslanboğa karşılaşmada kendisini iten Beşiktaşlı Adem Ljajic'e kırmızı kart vermediği ve ilk yarının sonunda Beşiktaşlı Douglas'ın yaptığı faulü Başakşehirli oyuncuya verdiği için yoğun tepki almıştı. Bu pozisyon için VAR'a gitmek yerine ilk yarıyı bitirmesi de eleştirileri alevlendirmişti.



İŞTE O POZİSYONLAR
1. Başakşehirli Gulbrandsen ve Beşiktaşlı Douglas topa birlikte hareketlenmiş, Douglas gerisinde kaldığı Gulbrandsen'i göğsünden tutup engellemeye çalışırken iki oyuncu da yerde kalmıştı. Başakşehirli futbolcular kırmızı kart beklerken Arslanboğa faulü Beşiktaş lehine vermişti.
2. Adem Ljajic ile Suat Arslanboğa çarpışmış, Ljajic sinirlenip Arslanboğa'yı iterek tepki göstermiş ve sarı kart görmüştü

GÜMÜŞDAĞ NE DEMİŞTİ?
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, maç sonrası Suat Arslanboğa'yı şu sözlerle eleştirmişti: "İlk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin. Bu öyle bir pozisyon ki tüm Türkiye düşünmezse Türk futbolunda çoğu şeyi kaybederiz. Futbolu ayağa kaldırmakta zorlanırız."

ARSLANBOĞA BU SEZON NE YAPTI?
1978 Malatya doğumlu olan, Eskişehir bölgesi hakemi Suat Arslanboğa Süper Lig'de 2 karşılaşmaya çıktı. (Göztepe- Denizli: 0-0 ve Beşiktaş-Başakşehir: 1-1) 2 karşılaşmada ise VAR hakemiydi. (Alanya-F.Bahçe: 3-1 ve Göztepe-Antalya: 0-1) 41 yaşındaki Arslanboğa, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Başakşehir karşılaşmasında ise 4. hakemdi.

ÖVDÜ, ÖVDÜ KOVDU!
MHK Başkanı Zekeriye Alp, Alanya-F.Bahçe maçı sonrası hakemlerini savunmuş ve "Hakemlerimiz çıkıp adam gibi maç yönetiyor. Hakemlerimizi kazanma yoluna gitmeliyiz. Çünkü sahada adaleti sağlıyorlar. Kural hatası yok. Mükemmel maç yönettiler" demişti. Suat Arslanboğa aynı zamanda Alanya-Fenerbahçe maçının VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

ERMAN TOROĞLU NE DEDİ?
İNSANLARI APTAL YERİNE KOYUYORLAR
Geçen sene Konyaspor-Galatasaray maçından sonra yayınlanan bir bildiri vardı. Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kayserispor başkanının imzaladığı… "Hakemdir hata yapar" diyen üç tane başkan şimdi utanırlar mı? Allah'ın sopası yok ki vursun bunlara. Suat Arslanboğa bundan sonra hakemlik yapamayacak. Hakemliği bitirildi. O iki hakemin de Halis Özkahya ile Hüseyin Göçek'in de hakemliği bitirilmeli.
Geçen yıl MHK bu iki hakeme sezon sonuna kadar görev vermeme kararı almıştı. Bunu duyan üç tane başkan sırf bu olay Galatasaray maçında oldu diye Ali Koç, Fikret Orman ve Göksel Gümüşdağ bildiriyi yayınladılar hem de tezgah yaptılar. Fikret Orman 'Ben Avrupa'dayım o sırada kayak yapıyordum' falan dedi… Buyurun beyler Allah'ın sopası yok ki ne oldu şimdi? O gün öyle bugün böyle. O gün iki hakem dinlenseydi bugün bu olaylar olmayacaktı, amatörsünüz. Büyük kulüpleri idare ediyorsunuz ama sizin idareleriniz küçük. Tükürdüğünüzü sabaha yaladınız. Suat Arslanboğa'nın hakemliği bitirilmiştir, bu saatten sonra hakemlik yapmayacak.
Şimdi gelelim ötekine; oyun kuralı (Alanyaspor-Fenerbahçe) olayına. Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenseydi Alanya maçı tekrar edilirdi gibime geliyor. Galatasaray Başkanı ceza heyetine gönderiliyor, açıklama yapıyorlar, "Ceza verilmeyecek" diye. Öyle bir olay yok. Bir gün sonra Fenerbahçe Başkanı'nın cezası kaldırılıyor. İnsanları aptal yerine koyuyorlar. Suat Arslanboğa'nın esas yaptığı iş Beşiktaş maçındaki kırmızı kartı vermemesi... Öyle bir rezillik var mı? Bunlar fahiş hata değil. Benim hakemlik zamanımın hakemliği öldü. VAR diye bir şey mevcut. Önüne getiriyorlar televizyondan palamut gibi sen o kırmızı kartı nasıl vermezsin. Hakemdir hata yapar falan bitti o işler...

LEVENT TÜZEMEN NE DEDİ?
TFF'de gölge başkanlar cirit atıyor
Suat Arslanboğa'nın hakemliğini bitirmenin "Temiz futbol" ile ilgisi yok. Kararın temelinde TFF'nin üzerinde gücü olan 3'lü ittifakın parmağı var. Kim bu 3'lü ittifak? Ali Koç-Fikret Orman-Göksel Gümüşdağ'dan oluşan 3'lü ittifak sezon başı Bülent Yıldırım ile Serkan Çınar'ı yemişti. Beşiktaş-Başakşehir maçında Gulbrandsen'i indiren ve bariz gol şansından Douglas'ı atmayan Suat Arslanboğa son kurban oldu. 3'lü ittifakın ortağı Göksel Başkan, ağırlığını koydu ve "Başakşehir'e hata yapanın kellesi gider" raconunu kesti. Hakemlikleri ellerinden alınan Bülent Yıldırım, Serkan Çınar ve Suat Arslanboğa ne tesadüftür ki; MHK'nin FIFA kokartlı hakemleri değil. FIFA kokartı taşıyan Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'yı fahiş hatalarına rağmen görevden alamamak yüreksizliktir. Görevden alınan üç hakem FIFA kokartı taşısaydı kafa koparma işlemi yapılır mıydı? FIFA ve UEFA'ya rezil olmamak için yapılamazdı. Milli Takım'ın Moldova ile oynadığı maç öncesi TFF yöneticilerinin yaptığı tüm konuşmaların basına sızması skandaldır. Kağıt üzerinde Sayın Nihat Özdemir başkandır ama içeride ve dışarıda "Gölge Başkanlar" cirit atmaktadır. Nihat Bey hem bu kişilere hem kurullarına hakim değildir... TFF'nin görüntüsü "Karagöz- Hacivat" oyununa benziyor. Çünkü ipler 3'lü ittifak ile kurullar dahil TFF içindeki uzantılarının elinde.

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Suat Arslanboğa'nın ipini çektiler
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