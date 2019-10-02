Suat Arslanboğa'nın ipini çektiler

Türkiye Futbol Federasyonu dün yaptığı yönetim kurulu toplantısında şok bir karara imza attı. Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçındaki kural hatasını görüşmek için toplanan TFF, beklendiği üzere tekrara gerek olmadığı kararını verdi. Ancak kimsenin beklemediği açıklama Suat Arslanboğa için yapıldı.
Yönetim, Alanya-F.Bahçe maçında VAR hakemi olan, bir hafta sonra 23 Eylül'de Vodafone Park'ta Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasını yöneten Suat Arslanboğa'nın profesyonel sözleşmesini feshetti.
Arslanboğa karşılaşmada kendisini iten Beşiktaşlı Adem Ljajic'e kırmızı kart vermediği ve ilk yarının sonunda Beşiktaşlı Douglas'ın yaptığı faulü Başakşehirli oyuncuya verdiği için yoğun tepki almıştı. Bu pozisyon için VAR'a gitmek yerine ilk yarıyı bitirmesi de eleştirileri alevlendirmişti.
İŞTE O POZİSYONLAR
1.
Başakşehirli Gulbrandsen ve Beşiktaşlı Douglas topa birlikte hareketlenmiş, Douglas gerisinde kaldığı Gulbrandsen'i göğsünden tutup engellemeye çalışırken iki oyuncu da yerde kalmıştı. Başakşehirli futbolcular kırmızı kart beklerken Arslanboğa faulü Beşiktaş lehine vermişti.
2.
Adem Ljajic ile Suat Arslanboğa çarpışmış, Ljajic sinirlenip Arslanboğa'yı iterek tepki göstermiş ve sarı kart görmüştü
GÜMÜŞDAĞ NE DEMİŞTİ?
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, maç sonrası Suat Arslanboğa'yı şu sözlerle eleştirmişti: "İlk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin. Bu öyle bir pozisyon ki tüm Türkiye düşünmezse Türk futbolunda çoğu şeyi kaybederiz. Futbolu ayağa kaldırmakta zorlanırız."
ARSLANBOĞA BU SEZON NE YAPTI?
1978 Malatya doğumlu olan, Eskişehir bölgesi hakemi Suat Arslanboğa Süper Lig'de 2 karşılaşmaya çıktı. (Göztepe- Denizli: 0-0 ve Beşiktaş-Başakşehir: 1-1) 2 karşılaşmada ise VAR hakemiydi. (Alanya-F.Bahçe: 3-1 ve Göztepe-Antalya: 0-1) 41 yaşındaki Arslanboğa, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Başakşehir karşılaşmasında ise 4. hakemdi.
ÖVDÜ, ÖVDÜ KOVDU!
MHK Başkanı Zekeriye Alp, Alanya-F.Bahçe maçı sonrası hakemlerini savunmuş ve "Hakemlerimiz çıkıp adam gibi maç yönetiyor. Hakemlerimizi kazanma yoluna gitmeliyiz. Çünkü sahada adaleti sağlıyorlar. Kural hatası yok. Mükemmel maç yönettiler" demişti. Suat Arslanboğa aynı zamanda Alanya-Fenerbahçe maçının VAR hakemi olarak görev yapmıştı.
ERMAN TOROĞLU NE DEDİ?
İNSANLARI APTAL YERİNE KOYUYORLAR
Geçen sene Konyaspor-Galatasaray maçından sonra yayınlanan bir bildiri vardı. Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kayserispor başkanının imzaladığı… "Hakemdir hata yapar"
diyen üç tane başkan şimdi utanırlar mı? Allah'ın sopası yok ki vursun bunlara. Suat Arslanboğa bundan sonra hakemlik yapamayacak. Hakemliği bitirildi. O iki hakemin de Halis Özkahya ile Hüseyin Göçek'in de hakemliği bitirilmeli.
Geçen yıl MHK bu iki hakeme sezon sonuna kadar görev vermeme kararı almıştı. Bunu duyan üç tane başkan sırf bu olay Galatasaray maçında oldu diye Ali Koç, Fikret Orman ve Göksel Gümüşdağ bildiriyi yayınladılar hem de tezgah yaptılar. Fikret Orman 'Ben Avrupa'dayım o sırada kayak yapıyordum' falan dedi… Buyurun beyler Allah'ın sopası yok ki ne oldu şimdi? O gün öyle bugün böyle. O gün iki hakem dinlenseydi bugün bu olaylar olmayacaktı, amatörsünüz. Büyük kulüpleri idare ediyorsunuz ama sizin idareleriniz küçük.
Tükürdüğünüzü sabaha yaladınız. Suat Arslanboğa'nın hakemliği bitirilmiştir, bu saatten sonra hakemlik yapmayacak.
Şimdi gelelim ötekine; oyun kuralı (Alanyaspor-Fenerbahçe) olayına.
Galatasaray, Fenerbahçe'yi
yenseydi Alanya maçı tekrar edilirdi
gibime geliyor. Galatasaray Başkanı
ceza heyetine gönderiliyor, açıklama
yapıyorlar, "Ceza verilmeyecek"
diye. Öyle bir olay yok. Bir gün
sonra Fenerbahçe Başkanı'nın cezası
kaldırılıyor. İnsanları aptal yerine
koyuyorlar. Suat Arslanboğa'nın esas
yaptığı iş Beşiktaş maçındaki kırmızı
kartı vermemesi... Öyle bir rezillik var
mı? Bunlar fahiş hata değil. Benim
hakemlik zamanımın hakemliği öldü. VAR diye bir şey mevcut. Önüne getiriyorlar televizyondan palamut gibi sen o kırmızı kartı nasıl vermezsin. Hakemdir hata yapar falan bitti o işler...
LEVENT TÜZEMEN NE DEDİ?
TFF'de gölge başkanlar cirit atıyor
Suat Arslanboğa'nın
hakemliğini bitirmenin "Temiz futbol"
ile ilgisi yok. Kararın temelinde
TFF'nin üzerinde gücü olan
3'lü ittifakın parmağı var. Kim bu 3'lü ittifak?
Ali Koç-Fikret
Orman-Göksel Gümüşdağ'dan oluşan
3'lü ittifak sezon başı Bülent
Yıldırım ile Serkan Çınar'ı yemişti.
Beşiktaş-Başakşehir maçında
Gulbrandsen'i indiren ve bariz
gol şansından Douglas'ı atmayan
Suat Arslanboğa son kurban oldu.
3'lü ittifakın ortağı Göksel Başkan,
ağırlığını koydu ve "Başakşehir'e hata yapanın kellesi gider"
raconunu
kesti. Hakemlikleri ellerinden
alınan Bülent Yıldırım, Serkan
Çınar ve Suat Arslanboğa ne tesadüftür
ki; MHK'nin FIFA kokartlı
hakemleri değil. FIFA kokartı taşıyan Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'yı fahiş hatalarına rağmen görevden alamamak yüreksizliktir.
Görevden alınan üç hakem
FIFA kokartı taşısaydı kafa koparma
işlemi yapılır mıydı? FIFA ve UEFA'ya
rezil olmamak için yapılamazdı.
Milli Takım'ın Moldova ile oynadığı
maç öncesi TFF yöneticilerinin yaptığı
tüm konuşmaların basına sızması
skandaldır. Kağıt üzerinde Sayın
Nihat Özdemir başkandır ama içeride
ve dışarıda "Gölge Başkanlar"
cirit atmaktadır. Nihat Bey hem bu
kişilere hem kurullarına hakim değildir...
TFF'nin görüntüsü "Karagöz-
Hacivat" oyununa benziyor. Çünkü
ipler 3'lü ittifak ile kurullar dahil TFF
içindeki uzantılarının elinde.