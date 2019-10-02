Zenit Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Zenit Benfica maçı hangi kanalda yapılacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 2. hafta karşılaşmalarında Zenit Benfica karşılaşması yapılacak. Zenit, grupta oynadığı ilk maçında Lyon ile deplasmanda berabere kalmıştı. Benfica ise gruptaki ilk maçında RB Leipzig'i ağırlamıştı. Peki Zenit Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yapılacak? Zenit Benfica maçının muhtemel 11'leri kimler?

ZENİT BENFİCA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA? ZENİT BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

2 Ekim Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak olan karşılaşma beIN Connect üzerinden naklen yayınlanacak.

ZENİT - BENFİCA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Zenit: Lunev, Smolnikov, Ivanovic, Rakitskiy, Zhirkov, Barrios, Ozdoev, D.Santos, Driussi, Azmoun, Dzyuba

Benfica: Vlachodimos, Tavares, Dias, Ferro, Grimaldo, Pizzi, Samaris, Taarabt, Cervi, Seferovic, Tomas