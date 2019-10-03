AZ Alkmaar Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? AZ Manchester United maçı canlı yayın kanalı

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi L Grubu ikinci maçında İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşacak. Sahasında bir zorlu rakibi karşısında en az bir puan çıkartmak isteyen Basel, ilk maçta aldığı beraberliğin ardından gecenin sürprizlerinden birisine imza atmanın peşinde. İngiltere temsilcisi Manchester United da ilk maçtaki Astana galibiyetinin ardından AZ deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Tam bu noktada, karşılaşmaya yönelik araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, 'AZ Alkmaar Manchester United Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorusu oldukça merak ediliyor.

AZ ALKMAAR MANCHESTER UNİTED AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AZ Alkmaar ile Manchester United arasındaki Avrupa Ligi maçı saat 19.55'te başlayacak mücadele beIN Max 2 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



AZ Alkmaar: Bizot, Sugawara, Vlaar, Wuytens, Wijndal, Midtsja, Koopmeiners, Stengs, Wit, Idrissi, Boadu



Manchester United: Romero, Dalot, Tuanzebe, Rojo, Williams, Pereira, Matic, Fred, Mata, Gomes, Greenwood

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER



*Manchester United'ın Avrupa Ligi'ndeki son 9 maçında en az 3 gol oldu.



*AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçtır sahadan beraberlikle ayrılıyor.



*Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde 12 maçtır kaybetmiyor.