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maçı saat kaçta hangi kanalda? Kritik maç şifresiz mi? Son dakika Burak Yılmaz kararı!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden , saha ve seyircisi önünde İngiltere Premier Lig takımlarından 'u ağırlıyor. Kritik mücadelesi öncesi iki takımdan son dakika gelişmeleri, muhtemel 11'ler haberimizde. Futbolseverler büyük bir ilgiyle Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta şifresiz mi? sorularının yanıtını arıyor. Son dakika bilgisine Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz, bu maçta forma giyemeyecek!

Giriş Tarihi: 3.10.2019 16:32
Beşiktaş Wolverhampton maçı saat kaçta hangi kanalda? Kritik maç şifresiz mi? Son dakika Burak Yılmaz kararı!

, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olmuştu. Gruptaki diğer takımlar ise Portekiz temsilcisi Benfica ile İngiliz takımı . Siyah beyazlılardan gelen son dakika haberine göre; takımın gol yükünü çeken Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş Wolverhampton maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

İŞTE MAÇ HAKKINDAKİ TÜM DETAYLAR VE MUHTEMEL İLK 11'LER!

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Beşiktaş Wolverhampton maçı saat kaçta hangi kanalda? Kritik maç şifresiz mi? Son dakika Burak Yılmaz kararı!
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