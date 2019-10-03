Beşiktaş Wolverhampton maçı saat kaçta hangi kanalda? Kritik maç şifresiz mi? Son dakika Burak Yılmaz kararı!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olmuştu. Gruptaki diğer takımlar ise Portekiz temsilcisi Benfica ile İngiliz takımı Wolverhampton. Siyah beyazlılardan gelen son dakika haberine göre; takımın gol yükünü çeken Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş Wolverhampton maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

İŞTE MAÇ HAKKINDAKİ TÜM DETAYLAR VE MUHTEMEL İLK 11'LER!