Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Nuno Espirito Santo son dakika golüyle gelen zaferi yorumladı

son dakika golüyle gelen zaferi yorumladı

Teknik Direktörü , 'nde karşısında son dakikada buldukları gol ile aldıkları galibiyeti yorumladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019 22:45 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 22:46
Nuno Espirito Santo son dakika golüyle gelen zaferi yorumladı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Wolverhampton Wanderers'ın teknik direktörü Nuno Espirito Santo, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ardından görüşlerini aktaran Nuno Espirito Santo, taktiksel açından önemli bir maç yaptıklarını belirtti.

Beşiktaş'a karşı zor bir atmosferde mücadele ettiklerini vurgulayan Portekizli teknik adam, "İyi bir takıma karşı sabırla mücadele ettik. Son dakikalarda attığımız golle galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu gol bize büyük bir zafer kazandırdı. Elde edilen sonuçtan memnunuz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta yine hüsran: Galibiyet hasreti 5 maça çıktı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Nuno Espirito Santo son dakika golüyle gelen zaferi yorumladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN