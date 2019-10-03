Ünal Karaman: Haklarını helal etsinler

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, Basel ile oynayacakları maç öncesi basının karşısına çıktı. Kadroda rotasyon sinyali veren Karaman şu ifadeleri kullandı:

SEZON başı arzu etmediğimiz sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılar bizi zorluklara itti. Bazı oyunculara fazla yüklendik. Bu konuda haksızlık yaptık ama şartlar bunu gerektirdi. Oyuncularımız haklarını helal etsinler.

LİG VE AVRUPA'YI AYIRMAYIZ

ÇOK yüklendiğimiz oyuncularımızı dikkatli kullanmak zorundayız. Yarın da (bugün) böyle bir kadro ile çıkacağız.

TRABZONSPOR formasıyla çıktığımız her maç değerlidir. Lig, Avrupa diye ayıramayız. Birine diğerinden daha fazla önem vermem. Oyuncularımızın da formayı kategorize etmelerini istemiyoruz.

RAKIBIMIZ Basel oyunun savunma ve hücum yönünü oldukça iyi oynayan bir takım. Hareketli, canlı ve agresif stile sahipler. Hem fiziksel olarak iyiler hem de savunmada iyiler. Biz de öyle olacağız ve taraftarımızı mutlu eden bir sonuç alacağız.

Basel'e sürpriz var! BEŞIKTAŞ galibiyetinin morali ile Basel karşısına çıkmaya hazırlanan Trabzonspor, rakibini ilk dakikadan itibaren baskı altına almayı hedefliyor. Kontrolü elinde tutmak isteyen teknik direktör Ünal Karaman, rakibin oyun planını bozacak. Karaman'ın sağ açıkta görevlendireceği Kamil Ahmet'ten orta sahaya yardım etmesini istediği, ilk 11'de Sörloth yerine Sturridge, orta sahada ise Sosa'nın yerine Doğan Erdoğan'ı oynatacağı öğrenildi.

UEFA'DAN TRİBÜN KAPATMA CEZASI

TRABZONSPOR, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile oynanan karşılaşmada sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Basel maçında güney kale arkası üst A blok, güney kale arkası üst G blok, güney kale arkası alt I, J, K ve L blokları bloke edilmiştir. İlgili tribünlere kesinlikle taraftar girişi olmayacaktır. Kulübümüzün benzeri bir eylemin tekrarlanması halinde daha ağır bir ceza ile karşılaşacağını belirtir, taraftarlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederiz" denildi.

50

Trabzonspor, Avrupa'da bugüne kadar oynadığı 130 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı. 47 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

- BİR GÖRÜŞ - İSKENDER GÜNEN: Bu takıma güveniyorum

TRABZONSPOR bugüne kadar kendi sahasında yaptığı Avrupa maçlarında koşullar ne olursa olsun başarılı sonuçlar alan bir takım. Üst düzey takımlara karşı bile sahasında herkesin sürpriz olarak gördüğü sonuçlar aldı. Bordo-mavililerin Krasnodar ile favori olarak gösterilen Basel'e karşı sahasında gerekli sonucu alabilecek yeterlilikte olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş maçında ortaya konulan ve sezon başından beri ilk kez orta alanda olan kurgu, bu karşılaşma için bizleri umutlandırıyor. Bir de geçen yıldan bu tarafa böylesine büyük maçlarda Trabzonspor ayrı bir konsantrasyon ve taraftarıyla birlikte tarihine yakışan sonuçlar almakta. Takım bu maçta da kendine yakışan oyunu oynayacaktır.