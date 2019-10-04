Ağlaya ağlaya takımdan çıktı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Wolverhampton ile karşılaşan Beşiktaş'ta maç öncesi iki şok birden yaşandı.
Gece kusma ve bulantı yaşayan Abdoulay Diaby
'e 'Viral gastroenterit' teşhisi sonrası serum tedavisi uygulanmaya başladı ve maçın kadrosunda yer verilmedi. George- Kevin N'Koudou ise ısınmaya çıktıktan bir dakika sonra şiddetli migren ağrısı yaşadı.
Fransız futbolcu gözyaşlarıyla apar topar sahadan ayrıldı. Maçın 12. dakikasında ise Saiss ile kafa topuna çıkan ve beline darbe alan Güven yerde kaldı.
Beline krem sürülen genç forvet ağrısı geçmeyince oyuna devam edemedi ve 28. dakikada yerini Umut Nayir'e bıraktı.
'YÜZÜMÜZ MÜ VAR KONUŞALIM!'
Ligde ve Avrupa'da galibiyeti unutan Beşiktaş, Wolverhampton karşısında da son dakikada yediği golle yıkıldı. Maçtan sonra oldukça üzgün olan siyah-beyazlı futbolcuların ağzını bıçak açmadı. Karşılaşmanın ardından basın mensupları Umut Nayir'e, "Röportaj yapalım mı?" sorusunu yöneltti. Umut ise, "Yüzümüz mü var abi, şimdi konuşacak yüzümüz yok... Neyi konuşalım" yanıtını verdi. Wolverhampton Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo ise "Son dakikalarda attığımız golle galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu gol bize büyük bir zafer kazandırdı" ifadesini kullandı.