Ağlaya ağlaya takımdan çıktı

BUGÜN NELER OLDU

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Wolverhampton ile karşılaşanGece kusma ve bulantı yaşayan'e 'Viral gastroenterit' teşhisi sonrası serum tedavisi uygulanmaya başladı ve maçın kadrosunda yer verilmedi.Fransız futbolcu gözyaşlarıyla apar topar sahadan ayrıldı.Beline krem sürülen genç forvet ağrısı geçmeyince oyuna devam edemedi ve 28. dakikada yerini Umut Nayir'e bıraktı.Ligde ve Avrupa'da galibiyeti unutan Beşiktaş, Wolverhampton karşısında da son dakikada yediği golle yıkıldı. Maçtan sonra oldukça üzgün olan siyah-beyazlı futbolcuların ağzını bıçak açmadı. Karşılaşmanın ardından basın mensupları Umut Nayir'e, "Röportaj yapalım mı?" sorusunu yöneltti. Umut ise, "Yüzümüz mü var abi, şimdi konuşacak yüzümüz yok... Neyi konuşalım" yanıtını verdi. Wolverhampton Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo ise "Son dakikalarda attığımız golle galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu gol bize büyük bir zafer kazandırdı" ifadesini kullandı.