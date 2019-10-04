Bir zamanlar kartaldı

MAÇIN RÖNTGENİ

TARİHİNİN en kötü dönemini yaşayan Beşiktaş'ta herkes stres altında bir maça çıktı. Trabzonspor maçı sonrası 6 ismin değiştiği kadronun ilk yarı ortaya koydu oyun geçmişe nazaran iyiydi. RAKİBİNE pozisyon vermeyen siyah-beyazlılar savunmada iyi bir duruş sergiledi. Topa büyük oranda sahip olan Beşiktaş'ın en net fırsatı 42. dakikada Necip'in kornerden gelen topa vuruşundan sonra direkten dönmesiyle oldu. İKİNCİ yarı oyunu üçüncü bölgeye kadar getiren Beşiktaş'ta yaratıcı oyuncu eksikliği hissedildi. Ljajic'in etkisizliği ve hücumda Umut'un tek başına kalmasıyla duran toplar hariç pozisyon üretmekte zorlanıldı. RAKİBİNE son bölüme kadar fırsat vermeyen Beşiktaş, oyundan düşmeye başlayınca top Wolverhampton'a geçti. Son dakikada Boly'nin savunma arkasına atılan topu değerlendirmesi sonrası sahadan mağlup ayrılan Beşiktaş'ta taraftar artık tepkinin yönünü Abdullah Avcı'ya çevirdi…

YIL 2017



YIL 2019



309

Beşiktaş, Avrupa'daki son galibiyetini 29 Kasım 2018'de Sarpsborg (3-2) karşısında alırken ardından oynadığı 3 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı ve 309 gündür Avrupa'da galibiyete hasret kaldı.

İNANMIYORSANIZ BAKIN İŞTE SAKATLANDIM!

Maçın 17. dakikasında sakatlanan ve 'Beni çıkarın' işaretiyle 27'de oyundan alınan Güven Yalçın, saha kenarında ilginç görüntüler verdi. "Neyin var, devam etsene" sözlerine karşılık şortunu indiren genç oyuncunun, "İnanmıyorsanız bakın, işte sakatlandım" karşılığını verdiği öğrenildi. Güven'in bu görüntüsü sosyal medyada da gecenin konusu oldu.

PAS ÇOK ŞUT YOK!

BU SEZON 6 Süper Lig maçında rakip fileleri sadece 8 kez havalandırabilen Beşiktaş, dün de gol bölgelerinde sorun yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, diğer karşılaşmalara oranla daha iyi oynasa da hücumda üretken değildi. 539 isabetli pasla sezonun en iyi ikinci performansını sergileyen Kartal'ın ilk ve tek isabetli şutu ise 47. dakikada Caner'le ceza sahasının dışından geldi. Ancak yıldız futbolcunun vuruşu, Wolves kalecisi için kolay bir top oldu.

TARAFTARLARDAN TEPKİ VE DESTEK

ÜST üste gelen kötü sonuçların ardından Beşiktaş taraftarı, Wolverhampton maçına ilgi göstermedi... Destek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın çağrısına rağmen tribünlerin yarısına yakını boş kaldı. Taraftarlar, Başkan Fikret Orman ve Burak Yılmaz aleyhine tezahürat yaparken ilk yarının bitiminde takımı tribüne çağırdı. Futbolcular alkışlarla karşılık verdi. Ancak Lens, oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı tarafından ıslıklandı.

AVCI PATLADI: ANTRENÖRLÜĞÜM SORGULANAMAZ!'

"Bütün sınavları geçtim. Beşiktaş beni değil, ben Beşiktaş' ı istedim. 3 yıllık sözleşmem var, yolumuza devam edeceğiz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, istifa söylentilerine sert çıktı. Deneyimli hoca, "Kimse benim antrenörlüğümü sorgulayamaz" diyerek içini dökerken 3 yıl kontratı olduğunu hatırlatıp şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzaladım. Yolumuza çalışarak ve odaklanarak devam edeceğiz. Oynanan oyunu, oyuncuyu, kendimi hep sorguladım. Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. Ben bütün sınavları geçtim. 20 senede her kademede çalışıp tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Son 10 senede bu ülkede şampiyonluğa oynayan takımlar ikişer defa beni istediler. Bugün Beşiktaş beni değil, ben Beşiktaş'ı istedim. Seyircisiyle, camiasıyla, geçmişiyle... Seyircinin 85. dakikaya kadar verdiği destekle oyuncular her şeyi denediler. Umarım aynı desteği hafta sonu gösterir seyircimiz ve bu şanssızlığı kırarız."

Abdullah Avcı, kaçan bir gol pozisyonu sonrası elindeki su şişesini fırlattı. Tecrübeli hoca, hakemle girdiği tartışma sonrasında da sarı kartla cezalandırıldı.

ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİNE GÖNDERME!

Avcı, Şenol Güneş dönemine de göndermede bulundu: "Başarısızlık varsa, hepimizin üzerine alması gereken bir durum var, bunu araştırıyoruz. Santrfor Türkiye'ye kolay getirebileceğin bir şey değil. Bu tür oyuncularla sonuna kadar uğraştık, belki kendime fazla güvendim. Ben geçen seneki Beşiktaş'ı analiz ederek geldim buraya. 'Bakın sizin takımınız bu' diyerek geldim. 'Bekler niye derine gitmiyor' diye konuşuluyor. Geçen sene Adriano ve Caner'in gole katkası kaç biliyor musunuz? Üç... Bu ülkede her oyunu oynadım, hepsi eleştirildi. Yapacak bir şey yok. Beşiktaş takımı topa da sahip olacak, baskı da yapacak."

BRATISLAVA KOLTUĞU KORUDU: 2-2

K Grubu'ndaki diğer maçta, Slovan Bratislava, Sporting Braga ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğunu korudu. Ev sahibi takımın golleri Viena ve Galeno'dan geldi. İki kez skorda dengeyi sağlayan Braga'da ilk golü Sporar kaydetti. Viena, rakip ağlardan sonra kendi ağlarını da sarsarak Slovak ekibinin 1 puanla sahadan ayrılmasını sağladı.