Kruse’ye büyük onur

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Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, davranış dalında 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterildi. Sarı-lacivertlilerin geçen hafta Galatasaray ile deplasmanda oynadığı derbi maçı öncesi düzenlenen seremonide çok kısa bir süre önce Türkiye'ye gelmesine rağmen İstiklal Marşı'nı okuyup dikkatleri üzerine çeken ve alkışlanan Max Kruse'nin bu jesti karşılıksız kalmadı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play İcra Kurulu, Alman futbolcuyu davranış dalında 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterdi. Yıldız futbolcu,diyerek, İstiklal Marşı'nı neden okuduğunu açıklamıştı.