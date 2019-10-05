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- (CANLI TAKİP)

'in 7. haftasında , evinde İttifak Holding 'u konuk ediyor. Saat 15:00'de başlayacak karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 5.10.2019 14:32 Güncelleme Tarihi: 5.10.2019 14:35
Kasımpaşa - Konyaspor (CANLI TAKİP)

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 15:00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Serkan Tokat'ın yöneteceği maçın yardımcı hakemleri Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez, dördüncü hakemi ise Ferhan Kestanlıoğlu.

VAR HAKEMİ: Ali Palabıyık

AVAR: Yasin Kol

İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Fatih Öztürk, Pavelka, Veysel Sarı, Ben Youssef, Karim Hafez, Aytaç, Khalili, Hajradinovic, İlhan Depe, Thiam, Mustafa Pektemek

KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Miya

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Kasımpaşa - Konyaspor (CANLI TAKİP)
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