Kasımpaşa - Konyaspor (CANLI TAKİP)

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 15:00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Serkan Tokat'ın yöneteceği maçın yardımcı hakemleri Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez, dördüncü hakemi ise Ferhan Kestanlıoğlu.
VAR HAKEMİ: Ali Palabıyık
AVAR: Yasin Kol
İLK 11'LER
KASIMPAŞA: Fatih Öztürk, Pavelka, Veysel Sarı, Ben Youssef, Karim Hafez, Aytaç, Khalili, Hajradinovic, İlhan Depe, Thiam, Mustafa Pektemek
KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Miya
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