Salah beni Müslüman yaptı!

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, İngiltere'de İslam dininin tanıtılmasında büyük rol oynuyor. Mısırlı yıldızın yaşam tarzı, aile hayatını gören herkes Müslümanlığı da yakından öğrenmek için çalışırken bir örneği daha çıktı. The Guardian'a konuşan Ben Bird adlı İngiliz vatandaşı, Salah sayesinde Müslüman olduğunu açıkladı. Daha önce İslamiyete karşı ön yargıları olduğunu ve her fırsatta Müslümanlara tepki gösterdiğini söyleyen Bird, ilk önce Salah'ın tezahüratından etkilendiğini ifade etti.
ESKİ BEN'E TOKAT ATARDIM
"Salah bana ilham verdi. Onu tanımadan önce Müslümanlardan nefret ederdim. Dürüst olmak gerekirse eski Ben'e bir tokat atmak isterdim"
diyen
Ben Bird, İslamiyetin de İngiltere'de
yanlış tanıtıldığını vurguladı. Stanford
Üniversitesi, Salah sayesinde Liverpool
kentinde Müslümanlara karşı olan önyargının
değiştiğini açıklamıştı.