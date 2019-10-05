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Salah beni Müslüman yaptı!

İngiliz bir futbolsever, Mısırlı yıldıza atfen yapılan tezahürattan etkilenerek İslam ile tanıştığını ve müslüman olduğunu açıkladı

Giriş Tarihi: 5.10.2019
Salah beni Müslüman yaptı!
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, İngiltere'de İslam dininin tanıtılmasında büyük rol oynuyor. Mısırlı yıldızın yaşam tarzı, aile hayatını gören herkes Müslümanlığı da yakından öğrenmek için çalışırken bir örneği daha çıktı. The Guardian'a konuşan Ben Bird adlı İngiliz vatandaşı, Salah sayesinde Müslüman olduğunu açıkladı. Daha önce İslamiyete karşı ön yargıları olduğunu ve her fırsatta Müslümanlara tepki gösterdiğini söyleyen Bird, ilk önce Salah'ın tezahüratından etkilendiğini ifade etti.

ESKİ BEN'E TOKAT ATARDIM
"Salah bana ilham verdi. Onu tanımadan önce Müslümanlardan nefret ederdim. Dürüst olmak gerekirse eski Ben'e bir tokat atmak isterdim" diyen Ben Bird, İslamiyetin de İngiltere'de yanlış tanıtıldığını vurguladı. Stanford Üniversitesi, Salah sayesinde Liverpool kentinde Müslümanlara karşı olan önyargının değiştiğini açıklamıştı.
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Salah beni Müslüman yaptı!
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