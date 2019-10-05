Salah beni Müslüman yaptı!

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Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, İngiltere'de İslam dininin tanıtılmasında büyük rol oynuyor. Mısırlı yıldızın yaşam tarzı, aile hayatını gören herkes Müslümanlığı da yakından öğrenmek için çalışırken bir örneği daha çıktı. The Guardian'a konuşan Ben Bird adlı İngiliz vatandaşı, Salah sayesinde Müslüman olduğunu açıkladı. Daha önce İslamiyete karşı ön yargıları olduğunu ve her fırsatta Müslümanlara tepki gösterdiğini söyleyen Bird, ilk önce Salah'ın tezahüratından etkilendiğini ifade etti.diyenBen Bird, İslamiyetin de İngiltere'deyanlış tanıtıldığını vurguladı. StanfordÜniversitesi, Salah sayesinde Liverpoolkentinde Müslümanlara karşı olan önyargınındeğiştiğini açıklamıştı.