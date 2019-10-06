Aslan derin uykuda!

2013'E

BUGÜN NELER OLDU

1-0 kaybettiği PSG maçında en iyi oyuncusu Muslera olan Galatasaray'a yağdırılan övgülerin anlamsız olduğu Gençlerbirliği deplasmanında ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, lig sonuncusu rakibine karşı bir tane organize atak geliştiremedi. Mücadeleyi televizyondan izleyenler, G.Birliği kalecisi Ertaç'ın adını sadece 1-2 kere duymuştur dersek Galatasaray'ın futbolunu özetlemiş oluruz. Onyekuru'yu her geçen gün daha çok arayan, hareketsiz Babel'e bel bağlayan, Falcao gibi Andone'yi de pozisyona sokamayan sarı-kırmızılı takım son 3 Süper Lig maçında gol atamadı ve ligde 7 haftada 11 puan kaybetti. Galatasaray'a karşı 10 kişi oynadığı son 10 dakikada bile savunma yapmayan ev sahibi Gençlerbirliği daha iyi oynadığı maçta Fernando Muslera'yı geçemedi. Fenerbahçe'yi 39 yaşında tek başına taşıyan Emre Belözoğlu'nu gören futbolseverlerin, 30 yaş üstü yıldızlarıyla veteran takım görüntüsünde olan Galatasaray'ı fazlasıyla eleştirmeye hakkı var.G.Birliği deplasmanında ağları bulamayan Aslan'ın dış sahadaki kayıpları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de son 8 deplasman maçında sadece 2 galibiyet elde etti. 4 kez sahadan 1 puanla ayrılan Galatasaray, Çaykur Rizespor (3-2) ve Kayserispor (3-2) maçlarında 3 puan almayı başardı.Sarı-Kırmızılıların Brezilyalı stoperi Marcao, maçın ardından şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Milli maç arasının kendilerine iyi geleceğini söyleyen Marcao, "Deplasmandayız belki ama ne olursa olsun buraya kazanmaya geldik ve hedefimiz 3 puandı. Elbette en iyi maçımız değildi fakat daha iyi oynayıp daha çok pozisyona girebilirdik. Diğer iyi bir taraftan bu maça bakarsanız deplasmanda 1 puan aldık. Önümüzdeki milli maç arasında en iyi şekilde dinlenip ve toparlanıp kendimizi Süper Lig'e hazırlamalıyız" şeklinde konuştu.Galatasaraylı Mariano, bu pozisyonda Gençlerbirliği'li oyuncu Ayite'yi durdurmak için rakibinin sırtına yumruk attı. Ev sahibi ekibin oyuncuları hakeme uzun süre itiraz edip kırmızı kart bekledi ancak Halil Umut Meler, sarı kartını gösterdi. Brezilyalı oyuncu gördüğü sarıyla Sivas maçında cezalı duruma düştü.90+1'de Galatasaray'da Belhanda rakibi tarafından çekilerek düşürüldü. Faslı oyuncu, hakeme itirazları sonrasında sarı kart görürken VAR hakemlerinden uyarı gelmeyince mücadele de devam etti.Süper Lig'deki son 3 lig maçından beraberlikle ayrılan G.Saray daha önce aynı seriyi 2013'te yakalamıştı. Sarı-kırmızılılar Ağustos 2013-Eylül 2013 arasında art arda 3 lig maçında da berabere kalmıştı.