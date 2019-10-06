‘Bizi futbolun içinde heyecanımız tutuyor’

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının 31. dakikasında Fenerbahçeli Isla'nın yakın mesafeden gönderdiği top Diego'nun eline çarpmış, bu pozisyonda penaltı isyanı yaşanmıştı. Sarı-lacivertli futbolcuların dışında Fenerbahçeli yöneticilerin bulunduğu loca ile protokol tribünündeki tepkiler de sahaya yansımıştı.Mustafa Nacar'ın çektiği bu kareler dün sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.Fotoğrafa yansıyan tepkiyle ilgili olarak Selim Soydan şu açıklamayı yaptı: "Ben Fenerbahçe'de futbol oynadım, yöneticilik yaptım. Elbette maç seyrederken heyecanlanacağım. O pozisyonun penaltı olduğuna inandım ve bir anlık tepki koydum. Bizi futbolun içinde tutan da bu heyecanımız zaten.Karar ona aittir."Futbol Federasyonu'nda görev yapan değerli yöneticilerin takım tutmaları kadar doğal bir şey olamaz. Buna saygı duymak lazım. Fakat federasyonda böyle bir görev icra ediyorsanız ne olursa olsun izlediğiniz maçlarda böylesine refleksler verilmesi de uygun düşmez. Sonra hem siz hem de bulunduğunuzBu olaya kendi açımızdan bakarsak.. Sonuç itibariyle herkesin 'Gazete okumuyoruz' yalanını ortaya attığı bu günlerde gazetelerin aslında satır satır takip edildiğini bir kez daha herkese göstermiş olduk. Çektiğimiz fotoğraflar yine sosyal medyanın gündeminde bir numaraya yerleştiSABAH Spor Türkiye'nin gündemine oturan muhteşem bir gazetecilik olayına imza attı. Foto muhabiri arkadaşımız Mustafa Nacar'ın Diego'nun eline çarpan top sonrası yerinden fırlayıp tepki gösteren TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan'ın isyanını kare kare yakalamasını çok büyük bir takipçilik ve başarı olarak görüyorum. Mustafa, bu tür konuşulan karelere devamlı olarak imza atıyor. Bu arada Mustafa'nın Selim Soydan'ı yakalama görüntülerini sayfada mükemmel bir şekilde değerlendirenSpor Müdürü Murat Özbostan ve ekibini de kutluyorum.Selim Soydan benim ağabeyimdir. A Milli Takım Sorumlusu olarak daha sakin kalması gerektiğini kendisine de söyledim. Selim Ağabey bana şöyle dedi: "Fotoğrafı çeken arkadaşı kutluyorum. Pozisyonda heyecanlandım ve kendime engel olamadım. Diego'nun eli açıktı ve bana göre pozisyon penaltıydı." Ben de kendisine Brugge-Galatasaray maçında Marcao'nun benzer pozisyonu yaşadığını ama İtalyan hakemin VAR'la konuştuktan sonra penaltı vermediğini hatırlattım.Ancak bunu 'Galatasaray'ın menfaatlerini korumak için istifamı geri aldım' söylemi yapan Ali Dürüst'le bire bir karşılaştırmak son derece yanlış.Selim Soydan Türk futbolu için büyük bir şanstır. İyi Fenerbahçelidir, aynı zamanda çok iyi bir futbol adamıdır. Her maçı tutkuyla takip eder. Başında olduğu Milli Takım'da kurduğu arkadaşlık, yakaladığı dinamizm ve Şenol Güneş'in istikrarı da ortada.Fakat bulunduğu mevki nedeniyle sakin kalmayı da başarması gerekiyor. Ama bu içi-dışı bir insan için çok kolay değil. Onun üstüne farklı yorum yapanlar aynı zamandaTrolleri bırakıp işimize bakalım.