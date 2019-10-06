En büyük engelimiz Arnavutluk

BUGÜN NELER OLDU

Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de ise Fransa ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, rakipleri değerlendirdi. Şu anda grupta avantajlı bir konumda bulunduklarını ifade eden Güneş,dedi. İlk rakibimiz olan Arnavutluk'un son maçlarda aldığı galibiyetlere dikkat çeken Güneş, "Arnavutluk da son dört maçın üçünü kazandı. Yeni bir yapılanmaya geçti, iyi de oynuyor. Son maçta da İzlanda'yı yendi.Bu zorluklara hazır olmamız gerekiyor. Sabırla, soğukkanlı bir şekilde, kendi oyunumuzu yürekten ve coşkuyla oynarsak kazanacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.Deplasmandaoynanacak Fransa maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyleyen Güneş, "Fransa, en başta hepimizin paylaştığı gibi grubun favorisiydi. Dünya Kupası'nı kazanmış, oyuncu üretimi konusunda da büyük bir futbol ülkesi ama biz ilk maçta hakikaten çok iyi top oynadık.Fransa maçında şartlar ne olursa olsun kendimizi test edeceğimiz bir maç olacaktır. İnşallah orada da, dünya futbol arenasında kendimizi bir kez daha göstermiş oluruz." dedi.Güneş, "Başından beri olan heyecanımızın daha üst seviyeye çıkacağı bir maç olacak. Oyuncularımız saha içerisinde, taraftarlarımız tribünde aynı duygu, düşünceyi paylaşarak, iyi bir sinerji oluşturarak, güzel futbolla 3 puanı almak istiyoruz. İnşallah bunu da hayata geçiririz" ifadelerini kullandı.