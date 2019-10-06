Sivasspor - Ankaragücü (Canlı)

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayan Sivasspor - Ankaragücü maçını Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Bilal Gölen yapıyor.
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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
15. dakikada Ankara ekibi öne geçti. Ceza alanı sol çaprazında Appindangoye topu kalecisi Samassa'ya aktarmak istedi. İki oyuncu arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle meşin yuvarlak kaleci Samassa'yı geçerek ceza alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Orgill, topu boş filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
26. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Ceza alanındaki Traore'nin uzak köşeye ortasında Hakan Arslan kafayla meşin yuvarlağı içeriye doldurdu. Pozisyonu takip eden Mert Hakan Yandaş'ın bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
45+1. dakikada sağdan ceza alanına giren Kitsiou, topu müsait durumdaki Hasan Kaya'ya aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası civarından vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Atilla Karaoğlan xxx, Özgür Ertem xxx, Bilal Gölen xxx
DG SİVASSPOR: Samassa xx, Caner xx, Aaron xx, Marcelo xxx, Uğur xx, Hakan xx, Mert xxx, Traore xxx, Yatabare xxx, Fernando xx, Kone xx
Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Oliveria, Erdoğan, Fatih, Armin, Volkan, Ziya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan xx, İlhan xx, Hasan xx, Faty xx, Moke xx, Sedat xx, Pinto xx, Kitsiou xx, Pazdan xx, Ante xx, Orgill xxx
Yedekler: Furkan, Alihan, Mehmet, Yalçın, Zaur, Mahmut, Berke, Ahmet, Oğuzhan, Aydın
Teknik Sorumlu: Hayrettin Aksoy
Goller: Mert (dk. 26) (Sivasspor), Orgill (dk.15) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Aaron (Sivasspor), Hasan (MKE Ankaragücü)