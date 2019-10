Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Renan Diniz'in ceza sahası içerisinde topsuz alanda Gimbert'e yaptığı müdahaleyi hakem Burak Şeker penaltı olarak değerlendirdi.

12. dakikada Emircan Altıntaş'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 1-0

47. dakikada Serkan'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında Emircan topla buluştu. Emircan'ın ceza sahası içerisine girerek kaleciyle karşı karşıya kalıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

56. dakikada Serkan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Gimbert'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Goran'a da çarparak ağlara gitti. 2-0

59. dakikada ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Utku'nun şutunda Fernandes meşin yuvarlağa elle müdahale etti. Hakem Burak Şeker pozisyona penaltı kararı verdi.

59. dakikada penaltı atışını kullanan Gio'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1



Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Burak Şeker xx, Kemal Elmas xx, Hakan Karabalcık xx

ÜMRANİYESPOR: Burak xx, Alaattin Okumuş xx, Tarık Tekdal xx, Fernandes xx, Gökhan Süzen xx, Muhammed Gönülaçar xx, Emircan Altıntaş xxx, Bahadır Taşdelen xx (Akabueze dk. 78 x), Nouri xx (Lazar dk. 65 x), Serkan Göksu xx (Timur Temeltaş dk. 65 x), Gimbert xx

Yedekler: Fidayeo, Emre Kurt, Muharrem Öner, Yunus Emre Gedik

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

ADANASPOR: Karacic xx, Özkan xx, Renan Diniz xx, Veli Kızılkaya xx, Serdar Bingöl xx, Bagayoko xx (Eren Keleş dk. 46 x), Furkan Özçal xx, Abdulkadir Özdemir xx (Roni dk. 62 x), Utku Şen xx, Okan Kurt xx, Gio xx (Kağan Söylemezgiller dk. 81 ?)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Enes Yasin Akyol, Serhat Tunç, Özgür Özdemir

Teknik Direktör: Levent Eriş

Goller: Emircan Altıntaş (dk. 12 pen.), Gimbert (dk. 56) (Ümraniyespor) Gio (dk. 59 pen.) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Gimbert, Emircan Altıntaş, Fernandes, Timur Temeltaş, Lazar (Ümraniyespor) Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Okan Kurt, Kağan Söylemezgiller (Adanaspor)

AHMET TAŞYÜREK: "34 MAÇ SONRA İLK 6'DA YER ALMIŞSAK BAŞARILI SAYACAĞIZ"



Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, lig sonunda ilk 6'da yer aldıkları takdirde kendilerini başarılı sayabileceklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Adanaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda ilk 6'da yer aldıkları takdirde kendilerini başarılı sayacaklarını vurgulayan Taşyürek, "Hem sevinçli, hem kızgınım. Kızgın olma sebebim Ümraniyespor her zaman oyunda en az gol yiyen takımı iken bu sene her maç gol yedik. Bugün de olduğu gibi. Golden sonra girdiğiniz pozisyonları erkenden atıp maçı koparmak varken uzatmalara kadar sıkıntı yaşadık. Devre arası eksiklerimizi gidererek için her maç gol yiyen takım olmaktan çıkacağız. Liderlik potasına geldiğimizi görüyorum. Biz esasında 34 maç sonra ilk 6'da yer almışsak başarılı sayacağız" değerlendirmesini yaptı.

LEVENT ERİŞ: "ÇOK DAHA KALİTELİ BİR TAKIM OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"



Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, Ümraniyespor karşısında basit hatalardan goller yediklerinin altını çizerek, çok daha kaliteli bir takım olacaklarına inandığını söyledi.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Adanaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Ümraniyespor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyamadıklarını ifade eden Eriş, "İlk devresi top bizdeymiş gibi görünse de sevmediğim bir format içinde yer aldık. Öne doğru etkili olamadık. 2-3 tane final paslarımız vardı ve değerlendirebilseydik ilk devre gol bulma şansımız olabilirdi. Adanaspor gibi takımın vermemesi gerekir. Çalışmamıza rağmen pozisyonlarda yanlışlıklar görmek üzücü. Çok çalışıyoruz. Maalesef basit hatalar sonucu yediğimiz gollerden sonra geri dönüş için savaş veriyoruz. İkinci yarı daha farklı kaliteli fazla pozisyon üreten oyunu baskılı hale dönüştüren takım vardı. Gol atamıyorsanız galip gelemiyorsunuz. 2. devrede geri dönüşü sağlayamadık. Mücadelemiz sonsuz şekilde sürmeli. Yeni katılan arkadaşların performansını yukarı çekerek daha kaliteli takım olmalıyız. Eksiklerimizi biliyoruz. Öyle anlık hatalar yapılıyor ki önlem almak yetmiyor. Çok daha kaliteli takım olacağımıza inanıyorum. 2. devre çok başarılı performans ortaya koyduk. Geriye düştükten sonra maçı kazanmaya çalışmak kolay değildir" şeklinde konuştu.