M. Başakşehir G.Antep’i devirdi

BUGÜN NELER OLDU

MEDIPOL Başakşehir, ligde 4 maçtır kaybetmeyen Gaziantep Futbol Kulübü'nü deplasmanda 2-1 mağlup etti. Mücadeleye iyi başlayan konuk ekip, 13. dakikada Visca'nın asistinde Crivelli'nin golü ile 1-0 öne geçti. 18'de Gaziantep'ten Güray Vural, Azubuike'ye yaptığı sert müdahale sonrası VAR'dan gelen uyarıyla kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu dakikadan itibaren maça 10 kişi devam eden ev sahibi, 23'te Twumasi'nin takipçiliği sayesinde bulduğu golle skoru eşitledi: 1-1. İlk yarı bu sonuçla biterken, ikinci yarıda Başakşehir ataklarını sıklaştırdı. 71. dakikada ise sahneye yine aynı ikili çıktı: Edin Visca ve Crivelli... Visca'nın sağ kenardan içeri çevirdiği topa dokunan Crivelli, hem ikinci golünü kaydetti hem de maçın skorunu tayin etti: 1-2.