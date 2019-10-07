Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'in sözlerine yanıt

"Fatih Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele kendi görevini yapması ve konsantrasyonunu da asla bozmaması."

"Yönetim olarak hiçbir zaman 'neden şu 11'de, neden şu oyuna geç alındı?' gibi bir yanlış müdahalenin içine girmeyiz."

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş'un annesi Raife Erdoğmuş'un cenaze törenine katıldı, ardından da soruları yanıtladı. Fatih Terim'in "Biraz da ceza almayanlar konuşsun" sözlerine de yanıt veren Cengiz, "Hoca (Fatih Terim) kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele kendi görevini yapması ve konsantrasyonunu bozmaması. Taraftarın, yöneticinin, teknik heyetin, oyuncuların, yönetimin de görevini yapması… Biz hiçbir zaman sahada Galatasaray Yönetimi ve kültürü olarak 'Neden şu kişi ilk 11'de, neden şu kişi 90 dakika oynuyor, neden şu kişi oyuna geç alındı?' gibi bir yanlış müdahalenin içine girmeyiz" dedi.

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'Bir günde kral olmadık'

ŞAMPIYON olacaklarını düşündüğünü de yineleyen başkan Cengiz, "Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Bir günde kral olmadık, bir günde Galatasaray tahttan inmez. Camianın bugünlerde birbirine sahip çıkması, kenetlenmesi şart. Geçmiş yıllarda olduğumuz gibi biz şampiyonluğa ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Federasyon ne iş yapar?

BAŞKAN Mustafa Cengiz, G.Birliği maçı öncesinde taraftarlarının büyük sıkıntı çektiğini belirtip, TFF'yi eleştirdi: "Ankara'da taraftarımız rezalet yaşadı. 7 turnikeden sadece 2 tanesi çalıştı. 7 turnikeyi açtırana kadar maçın ilk yarısı bitti. Futbol Federasyonu, devletimizin yaptığı o güzel statların sahalarını kontrol ediyor mu acaba? Futbol Federasyonu ne iş yapıyor maç seyretmekten başka?"

MHK Başkanı Oğuz Sarvan...

BELHANDA'NIN yerde kaldığı ve penaltı kararının çıkmaması da başkan Cengiz'in gündemindeydi. VAR konusunda sorun yaşandığını hatırlatan Cengiz, "Bu sezon VAR'a giden hakemin sanki sicili bozuluyor gibi algı yaratıldı" ifadelerini kullandı. VAR hakemliğinin sorgulanması gerektiğini de belirten Cengiz, sözlerini şöyle tamamladı: "Bülent Yıldırım, Serkan Çınar ve son olarak Suat Aslanboğa'nın bir saniyede görülmemiş şekilde sözleşmeleri askıya alındı. MHK Başkanı Oğuz Sarvan (!) VAR hakeminin sözleşmesini askıya alacak mı? Sayın Sarvan gereğini yapsın."



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası, "Ben çok konuştum ve cezalar aldım. Biraz da ceza almayanlar konuşsun" diyerek yönetime göndermede bulunmuştu.