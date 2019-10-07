Süper Yiğido

Demir Grup Sivasspor evinde rakiplerine geçit vermiyor... Süper Lig'in 7. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayan kırmızı- beyazlılar, geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanarak Sivas'taki dördüncü maçta 3. galibiyetini aldı. Mücadelenin 15. dakikasında ceza alanı sol çaprazında Appindangoye topu kalecisi Samassa'ya aktarmak istedi. Ancak iki oyuncu arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle top kaleciyi geçerek boşta kaldı. Fırsatı değerlendiren Orgill, topu boş filelere göndererek Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi.

SİVASSPOR KONTROLÜ ELİNE ALDI

26. dakikada skoru 1-1 yaparak takımının soyunma odasına umutlu gitmesini sağlayan Mert Hakan, ikinci yarıda yine sahne aldı. 48'de Fernando'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mert şık bir vuruşla Sivasspor'u 2-1 öne geçirdi. 90+2'de ise Yatabare, meşin yuvarlağı ağlara göndererek sonucu ilan etti: 3-1. Bu galibiyetle Yiğido puanını 12'ye yükseltti ve zirve yarışına ortak oldu. Ankaragücü ise 8 puanda kaldı.

GEÇEN İKİ SEZONU YAKALADI...

Sivasspor forması altında geçtiğimiz iki sezonda 36 maça çıkıp 3 gol atabilen Mert Hakan Yandaş, bu sezon ise 7 maçta bu gol rakamına ulaşmayı başardı.

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Evinde en son geçtiğimiz sezon nisan ayında Beşiktaş'a kaybeden Sivasspor, bu tarih sonrasında çıktığı altı maçı da kaybetmedi. Bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.