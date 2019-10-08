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SABAH Spor yazarlarından, eski hakem ve futbol yorumcusu , futbol gündeminde son günlerde yaşananları değerlendirdi. 'da Fatih Terim üzerinden çıkan haberleri yorumlayan Çakar, 'ın hakemlerle hayata döndüğünü söylerken; TFF Milli Takımlar sorumlusu Selim Soydan'ın maçındaki fotoğrafını da gündemine aldı. İşte Çakar'ın sözleri...

Giriş Tarihi: 8.10.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 09:52
Ahmet Çakar, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve hakemleri yorumladı

GALATASARAY

Geçen hafta oynanan derbisinde Mustafa Cengiz'in minik bir taraftarla, Ali Koç'a fotoğraf çektirmesi Fatih Terim'i kızdırdı. Bu fotoğraftan iki gün önce Ali Koç, Terim için 'sicili bozuk' demişti. Aslında operasyon Terim'e... Derin Türk futbolu el değiştirdi. Artık Terim istenmiyor. Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak da bu tuzağa düştüler ve Terim'i kırıyorlar. Bu durumu hızlandıracak veya ortadan kaldıracak tek olay, sportif başarı ya da başarısızlıktır. Takım toparlarsa buzlar erir, aksi halde Terim ayrılmak zorunda kalır.

Fatih Terim Düğmeye Basıyor! / Operasyon Kapıda... / A Spor / Sabah Sporu / 07.10.2019

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Ahmet Çakar, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve hakemleri yorumladı
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