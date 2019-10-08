Ahmet Çakar, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve hakemleri yorumladı

GALATASARAY

Geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde Mustafa Cengiz'in minik bir taraftarla, Ali Koç'a fotoğraf çektirmesi Fatih Terim'i kızdırdı. Bu fotoğraftan iki gün önce Ali Koç, Terim için 'sicili bozuk' demişti. Aslında operasyon Terim'e... Derin Türk futbolu el değiştirdi. Artık Terim istenmiyor. Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak da bu tuzağa düştüler ve Terim'i kırıyorlar. Bu durumu hızlandıracak veya ortadan kaldıracak tek olay, sportif başarı ya da başarısızlıktır. Takım toparlarsa buzlar erir, aksi halde Terim ayrılmak zorunda kalır.