Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Haydi TÜRKİYE!

Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu bugünlerde millilerimiz, Arnavutluk'u İstanbul'da ağırlayacak. Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? araması da Google'da en çok araştırılan konu başlıkları arasında üst sıralarda yer alıyor. EURO 2020 H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Moldova, Arnavutluk, Andorra ile mücadele eden millilerimiz Arnavutluk maçını kazanırsa büyük avantaj elde edecek.

PUAN DURUMU

H Grubu'nda 15 puanla Fransa ve Türkiye zirvede yer alıyor. İzlanda'nın 12 puanı, Arnavutluk'un ise 9 puanı var. 5. sıradaki Moldova'nın 3 puanı var ve son sıradaki Andorra'nın henüz puanı yok.

Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

Ülkemiz açısından son derece önemli olan Arnavutluk karşılaşması Cuma akşamı 21:45'te başlayacak ve bu mücadele TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Millilerimizde sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan isimler şöyle; Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç, Cengiz Ünder ve Hasan Ali Kaldırım.

Grubun ilk maçında millilerimiz, deplasmanda Arnavutluk'u Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 mağlup etmişti.

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE

Mert Günok, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

ARNAVUTLUK

Strakosha, Hysaj, Djimsiti, Dermaku, Lenjani, Ismaijli, Gjasula, Bare, Memushaj, Manaj, Cikalleshi

MİLLİ TAKIM KADROSU

KALECİLER: Mert Günok, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Gökhan Akkan

DEFANS: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Umut Meraş

ORTA SAHA: Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu, Abdülkadir Parmak, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu

FORVET: Kenan Karaman, Burak Yılmaz, Cenk Tosun ve Enes Ünal