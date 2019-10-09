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'e özel hayat uyarısı

teknik heyeti, mental sorunlar yaşayan Boşnak asıllı futbolcudan bir an önce kendisini toparlamasını istedi

Giriş Tarihi: 9.10.2019
Adem Ljajic'e özel hayat uyarısı

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon etkileyici bir performans ortaya koyan ancak bu sezon istenilen performansı veremeyen Adem Ljajic'e teknik heyetten uyarı geldi. 2019- 20'ye agresif başlayan ve üst üste sarı kartlar gördüğü için Trabzonspor maçında takımını cezasından dolayı yalnız bırakan Ljajic'in Aytemiz Alanyaspor maçında da vasatı aşamaması sorgulanmaya başladı.

İLK 11'DEKİ YERİ TEHLİKEDE

28 yaşındaki futbolcunun özel hayatına dikkat etmediği ve bundan dolayı mental olarak sorunlar yaşadığı ifade edildi. Teknik ekip Ljajic ile yaptığı görüşmede ciddi uyarılarda bulunarak, kendisini toplamasını istedi. Alanya maçının ikinci yarısında yerini Diaby'ye bırakan yıldız futbolcu, takım arkadaşının etkili performansıyla forma konusunda da sıkıntıya düştü. 10 numarada başarılı bir oyun ortaya koyan ve 1 de gole imza atan Diaby'nın gelecek maçlarda bu bölgede forma giyeceği belirtildi.

GÖZLER FİKRET ORMAN'A ÇEVRİLDİ

BEŞIKTAŞ'TA seçime günler kala Başkan Fikret Orman yeni bir sponsorluk anlaşması dolayısıyla basının karşısına çıkıyor. Bugün siyah-beyazlılarla Özersoylar Grubu arasında Vodafone Park'ta iş birliği anlaşmasına imza atılacak. 11.30'da gerçekleştirilecek toplantıda Başkan Orman'ın gündeme ve seçime yönelik açıklama yapması bekleniyor. Aday olup olmayacağı ise merak konusu.

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Adem Ljajic'e özel hayat uyarısı
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