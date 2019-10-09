John Obi Mikel: Zor dönem bitti, sıra başarıda

Son haftalardaki performansıyla Trabzonspor formasına ısındığının mesajını veren Obi Mikel, transfer süreci ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Taraftarın yüksek beklentisinin farkında olduğunu ve uyum sürecini geride bıraktığını kaydeden Nijeryalı yıldız, kulübün dergisine verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

Daha önce hiç böylesini yaşamadım

■ Trabzonspor'dan teklif geldiğinde önce milli takımdan arkadaşlarım Onazi ve Nwakaeme ile görüştüm. Taraftarın beni karşılaması harikaydı, inanılmaz bir tecrübeydi. Daha önce hiçbir yerde bu şekilde karşılanmamıştım.

■ Trabzonspor'a ilk geldiğimde değişimin verdiği zorlukları çektim. Yeni bir kültüre ve sisteme alışmanız gerekiyor. Özellikle Sturridge ile birlikte antrenman farklılıklarını gördük.

Yardımcı olmalıyım

■ Böyle bir takımın içine dahil olmak zordur. Başlangıçta bu sorunu yaşadım ama şimdi alıştım. Geçen sezon çok başarılı bir takım vardı. Takımımız şimdi o başarının üstünü hedefliyor. Ben de bu hedefe ulaşma konusunda çalışıyorum. Kısaca misyonum takıma yardımcı olmak.

Abdülkadir'i görünce 'wow' demıştım!

TAKIMA katıldığında gençlerin kalitesinin gözüne çarptığını anlatan John Obi Mikel, "Kulübün sisteminin genç oyuncuları yetiştirip takıma kazandırmak olduğunu gördüm. Takımla antrenmanlara çıktığımda Abdülkadir Ömür'ü görüp, 'wow' demiştim. İnanılmaz derecede yetenekli bir oyuncu. Sakat olması çok üzücü, keşke böyle bir durum yaşanmasaydı" ifadesini kullandı.

İngilizler soğuk Türkler çok sıcak

Trabzon'da mutlu olduğunu söyleyen Mikel, "İngiltere'de insanların sıkıca sarılabilmesi için birbirlerini uzun süredir tanıyor olması gerekir. Türkler ise çok sıcakkanlı" dedi.

Filip Novak için haber bekleniyor

TRABZONSPOR Sağlık Kurulu, Ç.Rize maçında sakatlanan Filip Novak'ın durumuyla ilgili Çekya Milli Takımı'ndan gelecek raporu bekliyor. Trabzon'da yapılan kontrollerinde hafif kas zorlanması tespit edilen 29 yaşındaki oyuncu, tedavisi başlamadan çağrıldığı milli takıma gitmişti. Novak'ın durumuyla ilgili kesin tanının bugün yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı öğrenildi.

Trabzonspor'dan ordumuza destek

TRABZONSPOR Kulübü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekâtı'na tam destek verdi. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin azim ve kararlığını dile getiren görsellere yer verilirken, Trabzonspor'un her daim ordusunun yanında olduğu vurgulandı ve "Her şart ve koşulda sizinleyiz" mesajı verildi. Bu paylaşım dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.