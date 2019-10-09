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Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman? Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve saat kaçta oynanacak?

Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri mücadelesinde milli takımımız sahasında Arnavutluk’u konuk edecek. Grup liderliği için son dünya kupası şampiyonu Fransa ile başa baş bir yarışta olan milli takımımız rakibi karşısında galibiyet arayacak. Karşılaşma öncesi maçın yayın kanalını merak eden futbolseverler ‘Türkiye Arnavutluk hangi kanalda’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Grupta oynadığı 6 mücadeleden 5’ini kazanan milliler, tek mağlubiyetini İzlanda’ya karşı aldı. Peki, ? Türkiye Arnavutluk maçı yayın kanalı belli oldu mu? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 9.10.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 10:59
Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman? Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda ve saat kaçta oynanacak?

Avrupa Şampiyonu Elemelerinde H grubunda 7. Maçına çıkacak olan millilerimiz sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi '' sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Karşılaşmadan mutlak galibiyet ile ayrılmak isteyen millerimiz, Fransa ile verdiği liderlik yarışında bu hafta öne geçme fırsatı yakalayabilir. 7. Maçlarda Fransa ile İzlanda karşı karşıya gelecek. Fransa ve milli takımımız 15 puanla liderlik koltuğunu paylaşırken, Türkiye bu sayede farkı açma şansına sahip olabilir. Peki, ve hangi kanalda?' İşte bu soruların yanıtları…

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H grubunda 7. Maçına çıkacak olan milli takımımız galibiyet alarak liderlik koltuğunu korumak istiyor. Türkiye Arnavutluk maçı ile ilgili tüm detayları haberimizin içerisinden öğrenebilirsiniz…

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