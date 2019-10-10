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Yukatel 'da Yücel İldiz'le yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları devam ediyor. Yeşil siyahlıların gündeminde var.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 12:00
Denizlispor, Tolunay Kafkas'la görüşüyor

Süper Lig'de son olarak deplasmanda BTCTurk Yeni Malatyaspor'a 5-1 yenilen Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz'in sözleşmesinin tek taraflı sonlandırılmasının ardından arayışlar başlarken, Tolunay Kafkas'ın favori olduğu öğrenildi.

Son olarak Türkiye Futbol Altyapı Koordinatörü olarak görev yapan Kafkas'ın Denizli'ye davet edildiği açıklandı. Başkan Ali Çetin'in 51 yaşındaki teknik adamla masaya oturacağı ve hafta sonuna kadar görüşmelerin sonuçlanacağı vurgulandı.

Denizlispor'un Kafkas'la anlaşma sağlayamaması durumunda alternatif isimler olarak belirlenen Mesut Bakkal, Bülent Uygun ve Mehmet Özdilek gibi çalıştırıcılara yönelmesi bekleniyor.

Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü konuk edeceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarını devam eden yeşil-siyahlılarda takımı antrenör Levent Kartop ve Bilal Utku Alemdaroğlu çalıştırdı. Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Kafkas'ın dışında görüşecekleri birkaç çalıştırıcının daha olabileceğini söyledi. Fırat, "Tolunay Kafkas, ilgilendiğimiz teknik direktörlerden birisi. Kafkas'la herhangi bir anlaşma henüz söz konusu değil. Yabancı teknik direktör düşünmüyoruz. Bizim tercihimiz yerli teknik direktörden yana. Milli maç arasında, teknik direktörün takımla uyumunu sağlamak için hızlı davranmak istiyoruz. Birkaç gün içerisinde bu konuyu neticelendirmek istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

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Denizlispor, Tolunay Kafkas'la görüşüyor
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