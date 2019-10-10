Galatasaray'da 'seçim' gerilimi

Galatasaray'ın olağan divan kurulunda yer yerinden oynadı. Başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarının da hazır bulunduğu toplantıda teknik direktör Fatih Terim'in sözlerinden, kulübün içinde bulunduğu mali duruma kadar pek çok konu tartışıldı. Başkan Cengiz'e yönelik en sert sözler ise Sedat Doğan'dan geldi. Riva ve Florya konusunda yapılan anlaşmayı yerden yere vuran ve ardından da başkana "ilk yönetim kurulu toplantısında seçime gidin" diyerek ültimatom veren Sedat Doğan, daha önce ibra edilmeyen ve görevinden ayrılan eski başkan Adnan Polat için söylediği "Ben ibra etmedim" sözlerini de ekrana getirdi.

BAŞKAN, AÇIKLAMA YAPMADAN AYRILDI

Yönetim adına söz alan Kaan Kançal "En önemli değerlerimiz hedef alınıyor, hedef gösteriliyor. Hocamıza verilen cezalar, hiç verilmeyen veya verilen diğer cezalarla karşılaştırıldığında adaletli değildir. Bir kişiye verdiğiniz haksız ceza, 30 milyon Galatasaray taraftarına yapılmış bir haksızlıktır" ifadeleri ile yönetimin görüşlerini dile getirdi. Söz alan üyeler başkan Cengiz'e yönelik sert ifadelerini sürdürürken herkes en son başkanın söz almasını bekledi. Ancak başkan Cengiz, bu eleştirilerin ardından sorulara cevap vermedi ve açıklama yapmadan Galatasaray Lisesi'nden ayrıldı.

Asıl 'Divan' kuliste!

TÜRK Telekom Stadı'nda bulunan, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a ait olan Divan restoranlarının sözleşmelerinin fesih konusu da divan üyelerinin gündemindeydi. Herkes bu konuyu kulislerde konuşurken sözleşmenin kısa sürede feshedilmesi bekleniyor.

Borç 1.6 milyar TL

YÖNETICI Kaan Kançal, mali durum hakkında bilgi verdi. Kulübün 2019- 2020'nin ilk çeyreğinde 79.6 milyon TL kâr ettiğini açıklayan Kançal, konsolide net borcu ise 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olarak duyurdu.

'Cengiz, Özbek'i istemedi'

GALATASARAY Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Emlak Konut ile yaşanan olaylardan sonra iki başkanı bir araya getirmek istediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle Mustafa Cengiz ile konuştum. Eğer Cengiz'den teyit alsaydım Dursun Özbek'i de arayacaktım. Cengiz katılmama hakkını kullandı ve Dursun Özbek'i eleştirerek, 'Ben kimse ile kenetlenmeyeceğim. Bu toplantının faydasına inanmıyorum' dedi."