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'dan Claudio Marchisio'ya tokat gibi cevap!

'nı eleştiren Juventus'un eski futbolcusu Claudio Marchisio'ya milli oyuncumuz 'dan cevap geldi.

Giriş Tarihi: 10.10.2019 19:03 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 19:07
Merih Demiral'dan Claudio Marchisio'ya tokat gibi cevap!

Yaklaşık 1 hafta önce yeşil sahalara veda eden Juventus'un eski futbolcusu Marchisio, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini yok etmeye yönelik başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bir paylaşım yapmıştı.

"TÜM DÜNYA İÇİN BÜYÜK BİR UTANÇ"

Marchisio, "Anne Frank 1942 yılında tuttuğu günlüğünde 'Dünyanın gitgide ıssız bir yere dönüştüğünü görüyorum; bir gün bizi de yok edecek olan fırtınanın yaklaştığını duyabiliyorum. Milyonların çektiği acıyı hissediyorum.' demiş. Bugün, bundan tam 77 yıl sonra Türkiye, Suriye'deki Kürtleri bombalamaya başladı. Bu, tüm dünya toplumları için büyük bir utanç. Oradaki her kurbandan kendimizi sorumlu hissetmeliyiz" diyerek Türkiye'yi suçlayan bir metinle operasyona tepki göstermişti.

"YURTTA SULH, CİHANDA SULH"

Marchisio'ya cevap veren milli futbolcumuz, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüyle harekatın sebeplerini İngilizce bir metinle anlattı.

Merih yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Suriye sınırında terörist koridor oluşumu var. PKK/YPG kadınlar, çocuklar ve bebekler dahil 40 bin kişinin ölümünden sorumludur. Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber7

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Merih Demiral'dan Claudio Marchisio'ya tokat gibi cevap!
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