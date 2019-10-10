Merih&Zeki: Gruptan lider çıkacağız

Zeki Çelik



ARNAVUTLUK maçı çok önemli. Kazanırsak grubu büyük ölçüde tamamlamış olacağız ve Fransa ile finale çıkacağız. Kesinlikle Arnavutluk'u yenmemiz gerekiyor. Fransa karşılaşmasını sonra düşüneceğiz

FRANSIZLAR onları yenmemizi beklemiyorlardı. Bu onları hırslandırdı, Lille'deki takım arkadaşlarımla konuştum, 'Sizi yeneceğiz' diyorlar, ben de onları 2. kez mağlup edeceğimizi söylüyorum.

YUSUF, Lille'deki adaptasyon sürecini atlatmaya başladı. Gelmesi benim için iyi oldu. Bence çok başarılı olacak. Hocalarımız ona çok inanıyor. İleride, daha çok alıştığında adından söz ettirecek ve Fransa'da çok iyi işler yapacaktır.

Merih Demiral

BU iki maç bizim için çok kritik. Arnavutluk son maçında 4 gol attı. Biz de her maçımıza üç puan için çıkıyoruz. Grubu lider bitireceğimize inanıyoruz. O heyecanı yaşıyoruz. Takım içeresinde çok güzel bir hava var. Önce Arnavutluk'u yenmek, ardından galibiyeti Fransa maçıyla taçlandırmak istiyoruz.

RONALDO ile iyi arkadaşım. Milli Takım'da aldığımız iki galibiyet sonrası beni kutladı. 'Hep takip ediyorum' dedi. Zaten mütevazı bir insan. Türkleri çok seviyor.

MATUIDI de Fransa ile Konya'da oynadığımız maçta tribünlerin bizi çağırıp alkışlamasından çok etkilenmiş, 'Bana da yaparlar mı' diyor.

TURKCELL'LE MİLLİ COŞKU

TÜRKIYE A Milli Futbol Takımı'nın 2002'den beri ana sponsoru olan Turkcell, ay-yıldızlı ekibimize desteğini şimdi de mağazalarında gösteriyor. Bugün ve yarın A Milli Takım forması giyerek müşterilere hizmet verecek olan Turkcell çalışanları, milli heyecanı mağazalara taşıyacak.