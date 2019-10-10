Şenol Güneş'in 59. milli heyecanı

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında yarın saat 21.45'te Ülker Stadı'nda Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Grupta Milliler, geride kalan 6 maçta aldığı 5 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla lider durumda bulunuyor. Arnavutluk ise 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle aldığı 9 puanla 4. sırada yer alıyor.

Milli Takım'da aday kadroya çağrılan ancak Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat edilen Dorukhan Toköz dışında eksik bulunmuyor.



MİLLİLERİN 575. MAÇI

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk karşılaşması ile birlikte 575. kez sahaya çıkacak. Milliler, 96 yıllık tarihinde 303'ü resmi, 271'i özel 574 maçta, 1'i hükmen olmak üzere 219 galibiyet alırken, 222 kez rakiplerine mağlup oldu. 133 mücadelede ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda 759 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 822 gole engel olmadı.



12. RANDEVU

Milli Takım, Arnavutluk ile bugüne kadar 11 kez karşılaştı. 7'si resmi, 4'ü özel olmak üzere oynanan karşılaşmalarda ay-yıldızlılar, rakibini 5 kez mağlup etti. 4 kez Arnavutluk'a mağlup olan Milliler, 2 kez de berabere kaldı. İki takım arasında son olarak H Grubu'nun ilk maçında 22 Mart'ta oynanan müsabakayı Türkiye 2-0'lık skorla kazanmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 59. MİLLİ HEYECANI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı takım ile bugüne kadar 58 karşılaşmada görev yaptı. Söz konusu müsabakalarda Güneş'in öğrencileri 30 kez galibiyet sevinci yaşarken, 13 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Türkiye, Güneş yönetiminde 90 gol atarken, kalesinde 53 gol gördü.

DÜDÜK, OVİDİU HATEGAN'DA

Türkiye - Arnavutluk karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.