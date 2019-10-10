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ne zaman saat kaçta? Tüm sizinle!

Futbolseverler hangi kanalda yayınlanacak? sorusunun cevabını araştırıyor. Türk milleti olarak tek yumruk olduğumuz bu günlerde milli takımımızdan gelecek iyi haberlere oldukça ihtiyacımız var. EURO 2020 Avrupa Şampiyonasına katılmak için mutlaka 'u mağlup etmemiz gerekiyor. 15 puanla Fransa ile birlikte zirvede yer alan , bu maçı kazanırsa çok büyük avantajı cebine koyacak. İşte Türkiye maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? sorularının cevabı...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:18
Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta? Tüm Türkiye sizinle!

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde - maçı hakkındaki tüm detayları bulabileceksiniz. Milli takımımızda Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz, Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım, Roma'dan Cengiz Ünder, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Sivasspor'dan Emre Kılınç sakatlıkları nedeniyle aday kadroda yer almıyor. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yer alan Türkiye, 4. sıradaki Arnavutluk'u da mağlup ederse puanını 18 yapacak ve büyük bir avantaj yakalayacak. hangi kanalda yayınlanacak?

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Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta? Tüm Türkiye sizinle!
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