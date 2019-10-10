Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta? Tüm Türkiye sizinle!

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Türkiye - Arnavutluk maçı hakkındaki tüm detayları bulabileceksiniz. Milli takımımızda Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz, Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım, Roma'dan Cengiz Ünder, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Sivasspor'dan Emre Kılınç sakatlıkları nedeniyle aday kadroda yer almıyor. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yer alan Türkiye, 4. sıradaki Arnavutluk'u da mağlup ederse puanını 18 yapacak ve büyük bir avantaj yakalayacak. Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?