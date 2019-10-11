EURO 2020 Eleme maçları Puan Durumu Tablosu H Grubu: Türkiye'nin punaı kaç ve kaçıncı sırada? İşte detaylar

EURO 2020 Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız bugün H grubundaki yedinci maçında Arnavutluk'u sahasında konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi ay yıldızlı ekibimiz Cenk Tosun'un 90. dakikada imza attığı golle 1-0 kazandı. Peki, EURO 2020 Elemeleri H grubunda puan durumu tablosu nasıl şekillendi?

EURO 2020 ELEMELERİ PUAN DURUMU

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oynana son maçların ardından puan durumu da büyük merak konusu oldu.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Bugün oynana maçların ardından son puan durumu tablosu şöyle;

Takımlar O G B M A Y P 1.TÜRKİYE 7 6 0 1 15 2 18 2.FRANSA 7 6 0 1 20 4 18 3.İZLANDA 7 4 0 3 10 10 12 4.ARNAVUTLUK 7 3 0 4 10 10 9 5.ANDORRA 7 1 0 6 1 14 3 6.MOLDOVA 7 1 0 6 2 18 3