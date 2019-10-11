EURO 2020 Eleme maçları Puan Durumu Tablosu H Grubu: Türkiye'nin punaı kaç ve kaçıncı sırada? İşte detaylar

EURO 2020 Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız bugün H grubundaki yedinci maçında Arnavutluk'u sahasında konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi ay yıldızlı ekibimiz Cenk Tosun'un 90. dakikada imza attığı golle 1-0 kazandı. Peki, EURO 2020 Elemeleri H grubunda puan durumu tablosu nasıl şekillendi?
EURO 2020 ELEMELERİ PUAN DURUMU
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oynana son maçların ardından puan durumu da büyük merak konusu oldu.
TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Bugün oynana maçların ardından son puan durumu tablosu şöyle;
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.TÜRKİYE
|7
|6
|0
|1
|15
|2
|18
|2.FRANSA
|7
|6
|0
|1
|20
|4
|18
|3.İZLANDA
|7
|4
|0
|3
|10
|10
|12
|4.ARNAVUTLUK
|7
|3
|0
|4
|10
|10
|9
|5.ANDORRA
|7
|1
|0
|6
|1
|14
|3
|6.MOLDOVA
|7
|1
|0
|6
|2
|18
|3