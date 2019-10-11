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Eleme maçları H Grubu: 'nin punaı kaç ve kaçıncı sırada? İşte detaylar

Elemeleri H Grubu'nda A bugün 'da Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar karşılaşmanın son dakikalarında 'un bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu mücadelenin sonra ermesinin ardından birçok kişi EURO puan durumu bilgilerini merak etmeye başladı. Peki, H grubunda son oynanan maçların ardından kaçıncı sırada? İşte güncel ...

Giriş Tarihi: 12.10.2019 00:42 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 00:42
EURO 2020 Eleme maçları Puan Durumu Tablosu H Grubu: Türkiye'nin punaı kaç ve kaçıncı sırada? İşte detaylar

EURO 2020 Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız bugün H grubundaki yedinci maçında Arnavutluk'u sahasında konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi ay yıldızlı ekibimiz Cenk Tosun'un 90. dakikada imza attığı golle 1-0 kazandı. Peki, EURO 2020 Elemeleri H grubunda puan durumu tablosu nasıl şekillendi?

EURO 2020 ELEMELERİ PUAN DURUMU

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oynana son maçların ardından puan durumu da büyük merak konusu oldu.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Bugün oynana maçların ardından son puan durumu tablosu şöyle;

Takımlar O G B M A Y P
1.TÜRKİYE 7 6 0 1 15 2 18
2.FRANSA 7 6 0 1 20 4 18
3.İZLANDA 7 4 0 3 10 10 12
4.ARNAVUTLUK 7 3 0 4 10 10 9
5.ANDORRA 7 1 0 6 1 14 3
6.MOLDOVA 7 1 0 6 2 18 3

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EURO 2020 Eleme maçları Puan Durumu Tablosu H Grubu: Türkiye'nin punaı kaç ve kaçıncı sırada? İşte detaylar
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